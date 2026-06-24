La UDEF acusa Zapatero de cobrar 200.000 euros per influir en el govern de Bolívia a favor d'una empresa

Un informe de la UDEF assenyala que José Luis Rodríguez Zapatero va cobrar 200.000 euros per influir en el govern de Bolívia per retirar una sanció a una empresa del Perú. Concretament, els investigadors sostenen que Zapatero es va reunir amb el president bolivià, Luis Arce, per salvar el grup Gloria, que s'enfrontava a una multa de 100 milions de dòlars. L'informe s'emmarca en la investigació del cas Plus Ultra, que investiga delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i organització criminal pel paper de l'expresident del govern espanyol en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia.
Així ho afirma la policia després de la primera anàlisi elaborada dels dispositius telefònics substrets a María Gertrudis Alcázar, la secretària de l’expresident. En el text enviat a Calama, la UDEF conclou que aquests fets són una prova més que Zapatero “aprofitant els seus contactes i ascendència pública internacional” es dedicava a “l’exercici d’influències de caràcter il·lícit en benefici de diferents clients”.
Els agents han trobat una conversa en un dels dispositius requisats a Alcázar que acreditaria un nou exercici d’influències per part de Zapatero. Segons l’informe, l’expresident hauria mediat a favor del Grup Gloria - una empresa assentada en diferents països de Sud-amèrica- a través d’autoritats del govern de Bolívia.
Per aquest exercici, l’expresident s’hauria emportat 200.000 euros, atribuïts al pagament d’un únic contracte de prestació de serveis en assessoria, subscrit entre Zapatero i l’empresa Focus Social Research. Aquesta mercantil s’hauria fet servir per amagar qui hi havia realment darrere els pagaments, que era el Grup Gloria.
Amb aquesta finalitat, Zapatero “s’hauria reunit o contactat amb altes esferes polítiques” de Bolívia, com el mateix president de la nació, els ministres d’Economia i Justícia o el Procurador General de l’Estat. Les reunions es van materialitzar en una reunió l’expresident va fer a La Paz i Sucre (Bolívia) el setembre de 2024.
Segons els investigadors, els fets analitzats en l’informe “apunten” els indicis de l’existència d’una organització criminal, liderada pel mateix Zapatero, que “aprofitant els seus contactes i ascendència pública internacional” es dedicaria a l’exercici d’influències de caràcter il·lícit”.
La UDEF insisteix que la seva secretària tindria un “paper rellevant” en aquesta trama, especialment per la informació que s’ha trobat en els seus terminals mòbils, que constata “la seva intervenció” en la gestió de les comunicacions i l’intercanvi de documents entre la presumpta trama.
Els agents diuen que els informes aporten nous indicis que les influències es remuneraven amb els clients a través de la “simulació” de serveis d’assessoria que no es prestaven, i que es creaven ad hoc per justificar els pagaments. En aquest cas, l’objectiu va ser influir a favor del Grup Gloria en diversos litigis milionaris mantinguts amb l’Administració Pública de Bolívia.