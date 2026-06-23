Maniobra de Zapatero per intentar anul·lar la seva imputació al cas Plus Ultra

Moviments de José Luis Rodríguez Zapatero per intentar frenar la seva imputació en el cas Plus Ultra. La defensa de l’expresident del govern espanyol ha presentat dos escrits al jutge per estudiar una possible via de nul·litat de la investigació oberta contra ell. El seu advocat vol que la fiscalia Anticorrupció aclareixi com va autoritzar l’obertura del disc dur d’un dels advocats investigats, Miguel Palomero, que contenia converses i documents analitzats pels investigadors.
La defensa demana al jutge quina resolució judicial va autoritzar l’anàlisi del disc dur i adverteix que si no hi és, aquest contingut “s’ha d’excloure del procediment”. Això suposaria, segons el lletrat, promoure un incident de nul·litat. L’advocat de Zapatero es refereix a un disc dur anomenat “crucial” que conté converses de Palomero i altra documentació analitzada pels investigadors, i que va ser confiscat a les dependències de l’advocat, investigat en el mateix cas. El lletrat de Zapatero sosté que vol “conèixer les circumstàncies en les quals es va produir l’anàlisi d’aquest dispositiu” així com “revisar la resolució judicial que va autoritzar aquesta actuació policial.
De fet, veu “imprescindible” conèixer aquesta resolució per la “deguda regularitat del procediment” i per garantir que aquest segueix “l’escrupolós respecte dels drets fonamentals”. Així, afegeix que si no existeix aquesta autorització les garanties essencials del procediment es veurien “radicalment laminades” perquè les actuacions policials s’haurien realitzat “sense l’habilitació legal” exigida per la Constitució. “A conseqüència del dèficit essencial de garanties, el contingut d’aquest dispositiu i en particular, les converses incloses, han de ser excloses del procediment”, apunta.
La defensa de Zapatero també ha recorregut contra la decisió del jutge de no demanar més informació als Estats Units sobre com es va obtenir i clonar mòbil de l’exdirectiu de l’aerolínia, Rodolfo Reyes, el 2021. El jutge va acordar el passat 5 de juny enviar una sol·licitud de cooperació internacional per poder utilitzar el mòbil de l'empresari, que tindria missatges rellevants per la causa. La defensa de Zapatero va enviar un escrit al jutge plantejant dubtes sobre "l'obtenció i correcta custòdia" d'aquest mòbil i va reclamar-li més informació, una petició que el magistrat va denegar. Aquest dimarts, la defensa de Zapatero ha recorregut contra la decisió argumentant que “urgeix” aclarir “totes les circumstàncies que permetrien la utilització en la causa dels elements obtinguts en aquest mòbil.
"Soc completament innocent". Van ser les paraules amb les quals Zapatero va negar davant del jutge haver exercit cap mena d'influència per aconseguir el rescat de l'aerolínia Plus Ultra per valor de 53 milions d'euros, segons ha explicat la seva defensa. L'expresident del govern espanyol va declarar el passat dimecres a l'Audiència Nacional i va respondre les preguntes de José Manuel Calama, que l'investiga per tràfic d'influències, blanqueig de capitals, delicte fiscal i contraban de joies. El jutge va descartar retirar-li el passaport i no li va imposar mesures cautelars, malgrat el que demanava la Fiscalia.
L'UCO situa ara el PNB en la trama Leire
Mentrestant, l'altre escàndol del PSOE, el de la trama Leire Díaz, també avança. Ara, la Unitat Central Operativa (UCO) ha revelat una reunió entre l’expresident del PNB Andoni Ortúzar amb l’expresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) Vicente Fernández per abordar el rescat de 112 milions d’euros que el govern espanyol va concedir a l’empresa basca Tubos Reunidos. En un informe incorporat al sumari del ‘cas Leire’, els agents també assenyalen que Ortúzar es va reunir amb l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán a Ferraz. En el text, l’UCO explica que l’exmilitant socialista Leire Díez i Vicente Fernández van proposar acudir a Cerdán per “impulsar” l’ajuda quan aquesta encara estava bloquejada.
La trama s’hauria endut 247.000 per les tasques de mediació. Díez i Fernández haurien proposat acudir a Cerdán i Antxon Alonso, l’empresari a qui els investigadors consideren soci de l’exdirigent socialista, per “impulsar” l’ajuda a Tubos Reunidos. Els agents apunten que Díez va adquirir un paper “preeminent” en les gestions sobre Tubos Reunidos, ja que va ser qui va gestionar la reunió entre Ortúzar i Fernández, que va tenir lloc el 28 de gener de 2025. L’UCO també ha localitzat una reunió que s’hauria produït a Ferraz el 26 d’octubre de 2024 i a la que hi hauria assistit Carlos López de las Heras i Vicente Fernández per part de Tubos Reunidos i Ortúzar i Joseba Arrekoetxea per part del PNB.
De fet, l’UCO apunta que l’anomenat grup Hirurok, format per Díez, Fernández i Alonso va intermediar amb “algun membre” del PNB i que això hauria pogut contribuir a “propiciar l’atorgament” de l’ajuda. A conseqüència d’aquestes labors, els agents diuen que el grup Hirurok s’hauria endut un total de 114.950 euros a través de facturacions remeses per la societat Mediaciones Martínez, la utilitzada pel grup per canalitzar els ingressos. Aquestes retribucions, diu l’UCO, s’haurien pactat pels integrants del grup amb el president de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta, mitjançant l’emissió de factures mensuals de 5.000 euros entre desembre de 2021 i agost de 2023.
La reacció a l'informe no s'ha fet esperar des dels nacionalista bascos. El PNB ha admès que s'ha reunit amb membres del govern espanyol "públicament i en privat" davant la preocupació per empreses en dificultats, com és el cas de Tubos Reunidos, però s'ha desvinculat de la trama de corrupció. "No és responsabilitat del PNB ni res té a veure amb la feina que fan els seus representants allò que en paral·lel podien estar fent terceres persones", han assegurat. Des del PSOE, Patxi López ha emmarcat en la normalitat que el PNB es reunís amb la SEPI mentre que el PP demana explicacions als nacionalistes bascos per la seva aparició en la trama de Leire Díez.