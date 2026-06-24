El jutge cita a declarar Julio Martínez, l'empresari amic de Zapatero, el 21 de juliol

El jutge José Luis Calama ha citat a declarar com a investigat en el ‘cas Plus Ultra’ l’empresari Julio Martínez, amic de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero i propietari d’Análisis Relevante, una de les empreses investigades en el cas. En una comunicació enviada aquest dimecres, el magistrat insta Martínez a comparèixer davant l’Audiència Nacional (AN) el pròxim 21 de juliol a les 9h del matí. El seu interrogatori s’emmarca en el ‘cas Plus Ultra’, que investiga possibles irregularitats en el rescat de l’aerolínia per part del govern espanyol per un valor de 53 milions d’euros.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nManiobra de Zapatero per intentar anul·lar la seva imputació al cas Plus Ultra Lluís Girona Boffi\r\n\r\n\r\n \r\n