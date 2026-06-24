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Política

El jutge cita a declarar Julio Martínez, l'empresari amic de Zapatero, el 21 de juliol

  • L'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'arribada a la seu de l'Audiència Nacional

ARA A PORTADA

Publicat el 24 de juny de 2026 a les 12:59
Actualitzat el 24 de juny de 2026 a les 13:00

El jutge José Luis Calama ha citat a declarar com a investigat en el ‘cas Plus Ultra’ l’empresari Julio Martínez, amic de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero i propietari d’Análisis Relevante, una de les empreses investigades en el cas. En una comunicació enviada aquest dimecres, el magistrat insta Martínez a comparèixer davant l’Audiència Nacional (AN) el pròxim 21 de juliol a les 9h del matí. El seu interrogatori s’emmarca en el ‘cas Plus Ultra’, que investiga possibles irregularitats en el rescat de l’aerolínia per part del govern espanyol per un valor de 53 milions d’euros.

 

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