Sánchez aïlla el cas Ábalos per resistir a la Moncloa davant la pressió de la dreta: «És el nexe corruptor»

El viacrucis de Pedro Sánchez ha tingut un capítol especial aquest dimecres al Congrés, on ha comparegut per donar explicacions per l'allau de casos de corrupció que afecten el seu entorn personal i el PSOE. Sánchez ha dit que els casos de José Luis Ábalos, Santos Cerdán i Leire Díez són casos aïllats, emmarcats en l'antiga secretaria d'Organització del PSOE, i contra ells no ha fet concessions. "No hi pot haver espai d'impunitat per a persones corruptes, siguin qui siguin", ha afirmat dos dies després de la sentència del Tribunal Suprem. Ara bé, ha negat que hi hagi corrupció generalitzada ni finançament irregular del seu partit, ha tornat a defensar José Luis Rodríguez Zapatero i la innocència de la seva família, i la seva resposta cap als casos de corrupció. I, davant les crides a anticipar eleccions, ha garantit que "continuarà" a la Moncloa malgrat la pressió de la dreta perquè dissolgui les Corts.
El contraatac dissenyat per la Moncloa ha estat aquest. Aïllar el cas Ábalos per mirar de resistir davant l'ofensiva de la dreta, verbalitzada per Alberto Núñez Feijóo. "Dissolgui les corts i votem", ha reclamat el líder del PP, que ha acusat el socis de Sánchez d'"indignes" per mantenir el suport als socialistes malgrat les informacions i sentències que hi ha hagut fins ara, que aniran més enllà en les pròximes setmanes. "Quina supèrbia i quanta indignitat", ha dit. Conscient que no té majoria per guanyar una moció de censura, Feijóo ha optat per atacar Junts, el PNB i l'esquerra. "Qui prefereix un govern corrupte i que menteix és qui ha d'assumir la responsabilitat que es prolongui", ha afirmat. I és que, segons Feijóo, Sánchez és "el nexe polític corruptor" i qui ostenta la màxima responsabilitat política de tot el que ha passat fins ara. "Vostè és l'u d'un govern corrupte", ha reblat.
Ábalos, Cerán i Díez, casos aïllats
El president espanyol ha admès la importància de les causes obertes però ha avisat que no hi ha “corrupció generalitzada”, com intenta fer veure el PP. Sánchez ha identificat tres àmbits separats i diferents, en l'onada d'informacions sobre les causes per irregularitats. Sánchez ha dit que és “plenament conscient” de l'allau de notícies i ha dit que en alguns casos barregen “mentides i rumors” i provoquen “confusió”. La causa contra Ábalos, que es destapa el 2024, se suma a la de Cerdán, el 2025, de cobrament de comissions per beneficiar determinades empreses. El 2026 esclata el cas Díez. Això és un primer bloc que se separada de la resta. Davant la sentència del Tribunal Suprem, Sánchez ha dit que “la respecta i l'acata”: “No hi pot haver cap espai per a la impunitat de persones corruptes, sigui qui sigui”. Missatge dirigit també a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el seu entorn.
La resta d'investigacions, ha afirmat el president, continuen en marxa, i ha demanat no “prejutjar” i respectar la presumpció d'innocència i els temps judicials. Ara bé, Sánchez ha dit que “mai va conèixer ni hauria tolerat aquestes pràctiques”. “Jo no hauria fet mai el que van fer i han fet a la meva família i a càrrecs polítics quan governava el PP”, ha afirmat. Sánchez també ha negat el finançament il·legal del partit. “Són altres els que s'han aprofitat dels recursos del PSOE”, ha dit, i ha insistit que la corrupció no és un fet “consubstancial a la naturalesa humana”, sinó que tindran tolerància zero amb els corruptes. “He demanat disculpes, hem expulsat els investigats, hem col·laborat, hem renovat la direcció del partit i hem reforçat els mecanismes de control”, ha reblat.
Sánchez ha repassat les tretze reformes posades en marxa contra la corrupció i que informes especialitzats situen el PSOE com el més transparent d'Espanya, mentre baixen el PP i Vox. En aquest sentit, ha demanat resoldre el problema. Ha anticipat que hi haurà un degoteig d'informacions que la dreta utilitzarà, però ha avisat que la “degradació” ja va passar i en els pròxims mesos hi haurà “persecució i purga”. “Donarem suport a aquest procés, volem que es faci justícia i que aquells que han tacat el bon nom del PSOE i del meu govern ho paguin”, ha reblat.
Nega cap tracte de favor a Plus Ultra
Pel que fa a la investigació de Zapatero, ha defensat que no hi va haver cap escàndol al seu govern i fa anys que no té cap càrrec públic. “Col·labora amb la justícia, ha defensat la legalitat de la seva actuació i mereix la meva confiança”, ha dit, i ha tornat a tancar files amb l'expresident socialista. En aquest sentit, ha repassat l'agenda legislativa durant el mandat de Zapatero -amb més drets per a les persones homosexuals o la sortida de la guerra de l'Iraq- i el seu paper per facilitar acords amb Podem i els independentistes. En tot cas, Sánchez ha negat que hi hagi hagut cap tracte de favor en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. “Va ser legítim, conforme a la llei i amb totes les garanties”, ha insistit.
Per això, ha demanat que no hi hagi cap “ombra de dubte” sobre l'actuació del govern espanyol i ha avisat que qui intenti projectar-la “no especuli ni insinuï”. “Que ho demostrin amb proves”, ha reclamat al PP. “Estem molt tranquils i molt segurs de la feina que hem fet”, ha reblat.
La família és innocent
El tercer paquet de casos és el que afecta la família del president. “No és fàcil parlar-ne, perquè afecten a persones que estimo”, ha dit, i ha assegurat que són “acusacions infundades”. Així, ha dit que s'han difós informacions falses a través de pseudomitjans finançats pel PP, denúncies d'organitzacions vinculades a l'extrema dreta basades en retalls de premsa, i l'obertura de procediments judicials que s'allarguen en el temps. “La meva esposa fa més de dos anys que es troba en procés d'instrucció”, ha denunciat, i ha lamentat el dany reputacional que suposa, i ha denunciat la “indecència” d'alguns partits que demanen penes altes per a la seva família.
“La meva família reivindicarà la innocència davant del tribunals”, ha sentenciat Sánchez. Però sí que ha dit que el cas del seu germà fa referència a una etapa en què ell no era president ni tenia cap càrrec al PSOE. També ha repassat algunes de les acusacions falses, com ara que el germà del president havia estafat Hisenda. Pel que fa a la seva esposa, ha recordat que va començar a treballar a la universitat abans que ell fos president o secretari general del PSOE, i que no ha cobrat diners per la càtedra i el software que s'investiguen. “La instrucció contra la meva dona i el meu germà s'ha fet contra el criteri de la Fiscalia”, ha recordat, entre rialles del PP.
“I tu més”, contra el PP
Sigui com sigui, Sánchez ha insistit que “confia” en la justícia i ha demanat “que sigui justa”. En tot cas, ha demanat al PP que no sigui “hipòcrita i cínic”, els ha acusat de “violentar” la separació de poders i ha criticat que disposin d'informació privilegiada que no s'hauria de conèixer perquè es troba sota secret de sumari. “No parlin de clavegueres quan vostès estan sent jutjats per això”, ha dit, i assegurat que els populars tenen més d'una trentena de casos imputats per corrupció.