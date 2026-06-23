Sánchez mira de tapar la sentència d'Ábalos amb una pluja de milions per a la dependència

L'endemà de la sentència de 24 anys de presó per a José Luis Ábalos, el govern espanyol intenta passar pàgina amb l'anunci d'una pluja de milions per a la dependència, que aprovarà aquest dimarts el consell de ministres. Pedro Sánchez ho explicat en una compareixença aquest dimarts abans de la reunió. El reial decret de finançament a la dependència donarà a les autonomies uns 2.200 milions d'euros més aquest 2026 i a la Moncloa ho qualifiquen com "la major inversió de la història democràtica". "Estem parlant de 2.218 milions d'euros extra per cuidar més i millor els qui més ho necessiten", ha dit Sánchez.
La inversió, ha detallat, "quasi multiplica per cinc" el finançament estatal des que els socialistes van arribar al govern, i permetrà complir amb un dels compromisos de la legislatura: que l'Estat financiï el 50% del sistema de dependència, amb una aportació que arribarà als 7.200 milions d'euros el 2027. D'aquesta manera, el president del govern espanyol mira de tirar endavant després d'una sentència dura del Tribunal Suprem, que condemna a 24 anys de presó Ábalos, que havia estat un dels seus homes de màxima confiança, número tres del PSOE i ministre de Transports.
Sánchez no ha fet cap referència a la sentència, però sí que ha dit que continuaran “malgrat les pedres del camí”. “Qui es pregunta per què volem continuar, és per això, per millorar la vida de la gent”, ha reblat. Aquest dimecres, el president compareix al Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que afecten el seu entorn personal -Begoña Gómez està citada per lliurar el seu passaport al jutjat- i del seu partit. És previsible que l'oposició aprofiti la condemna d'Ábalos per insistir en la dimissió de Sánchez i la convocatòria anticipada d'eleccions.
El president espanyol ha aprofitat per carregar contra el PP per haver desmantellat el sistema de dependència i ha insistit que una de les prioritats del seu govern és millorar la vida de la gent gran. “Avui culminem una de les majors transformacions del sistema de dependència des de la seva creació, el 2006. Fem un pas decisiu per consolidar un sistema més fort, més humà i més just”, ha dit. En concret, ha detallat que les persones amb un grau dos de dependència comptaran amb el doble de finançament per garantir la seva atenció, mentre que les que tenen un grau tres “veuran més que duplicat” aquest suport.