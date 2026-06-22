El Suprem no té pietat del «sanchisme» i marca el camí per a més «col·laboradors»

"Col·laborar serveix, espero que els que venen darrere col·laborin". Eren les paraules de Víctor de Aldama, comissionista i líder de la trama de cobrament de comissions en la compra de mascaretes, a la sortida de la seu del Tribunal Suprem, a Madrid. La sentència, feta pública aquest dilluns, el salva d'entrar a la presó perquè ha "col·laborat" amb la justícia i ha permès desmantellar l'organització que tenia, juntament amb l'exministre José Luis Ábalos i el seu assessor, Koldo García, per arreglar contractes públics a canvi de diners. El Suprem dicta les penes més altes per a Ábalos i Koldo -24 i 19 anys de presó, respectivament-, però deixa en suspens la condemna de quatre anys i mig per a Aldama a canvi de treballs comunitaris, i l'eximeix de pagar els 3,7 milions d'euros de multa que li demanava la Fiscalia.
El missatge és clar: la justícia no tindrà pietat amb el sanchisme i marca el camí per als possibles "col·laboradors" de cara a la resta de causes obertes a l'entorn del PSOE. En el cas d'Aldama, que va accedir a col·laborar per sortir de la presó, el Suprem considera que la seva aportació per esclarir els fets ha estat determinant, precisament pel fet que era determinant que hi hagués algun informador per desmuntar la trama. "Els delictes de corrupció derivats de la criminalitat organitzada només poden ser investigats i reprimits amb un control intern independent i fort o amb un delator intern que sigui capaç, assumint la seva responsabilitat, d'incriminar els altres autors. El control ha estat ineficaç i només la declaració d'un coautor ha possibilitat la investigació i, ara, la condemna", manté el tribunal.
Les mirades se situen ara en dues persones que també poden col·laborar per fer caure peces de caça major. És el cas de Leire Díez, considerada la "lampista" del PSOE i una de les protagonistes de la causa que investiga les "clavegueres" socialistes, on també hi ha implicat de ple Santos Cerdán. Seguirà Díez les passes d'Aldama a canvi d'una rebaixa significativa de la pena i, qui sap, esquivar una condemna de presó? El cas Leire es troba encara en fase inicial, però els investigadors tenen indicis que existia un grup que mirada de torpedinar investigacions que afectaven el govern espanyol o el PSOE. I, de fet, la Guàrdia Civil sospita que Sánchez n'estava al cas, tal com es desprèn del sumari arran de diversos missatges en què es fa referència al president del govern espanyol.
Un altre nom que podria resseguir el camí traçat pel Suprem és Julio Martínez, el soci de José Luis Rodríguez Zapatero en el cas de tràfic d'influències que afecta l'expresident del govern espanyol. Zapatero, puntal polític i ideològic del sanchisme, va declarar la setmana passada a l'Audiència Nacional i, malgrat que en va sortir sense mesures cautelars, les seves explicacions no va convèncer el jutge. La causa està oberta per organització criminal, blanqueig i falsedat documental, entre d'altres delictes, i té Zapatero i Martínez com a principals protagonistes, però n'hi ha més. Cristobal Cano, un dels "homes de confiança" de l'expresident i Gertrudis Alcázar, la seva secretària, apareixen també en la investigació i podrien tenir incentius per col·laborar amb la justícia, vist el precedent d'Aldama.
Un torpede al sanchisme
José Luis Ábalos ha rebut la condemna per videoconferència des de la presó. Apartat des de fa temps de la primera línia, va ser un dels artífex del retorn de Sánchez al capdavant del PSOE i l'encarregat de registrar la moció de censura al Congrés contra Mariano Rajoy, l'any 2018. Sánchez el va situar com a secretari d'Organització -el número dos del partit, a la pràctica, i amb molt de poder- i va ser més que un simple ministre de Transports. Formava part, com Santos Cerdán, del nucli de confiança del president. Per això la condemna i la contundència de la sentència de la sala penal és un torpede contra el sanchisme i, com que es tracta del principal tribunal de l'Estat, marca el camí a l'Audiència Nacional en el gruix del cas Koldo, que s'investiga al tribunal especial.
El missatge del Suprem, enemistat amb Sánchez i el govern espanyol, cap als socialistes és clar: la justícia, que aquest cop ha actuat per la via ràpida i ha sentenciat el cas en menys de tres anys, no tindrà contemplacions. La sentència, a més, ressalta la gravetat dels fets, que impliquen de ple tot un ministre i home fort del PSOE. Precisament per això, assenyala la sala, el cas va més enllà d'una poma podrida, i "mina l'arquitectura democràtica" de l'Estat, "malmet la confiança ciutadana en el sistema polític" i "trenca l'expectativa d'un poder democràtic que exerceix en benefici del conjunt de la ciutadania". El Suprem condemna Ábalos per organització criminal, suborn, tràfic d'influències i malversació, i li imposa la pena més alta que ha rebut mai un exministre a Espanya.
El PSOE s'agafa al perdó d'Aldama
Sánchez no ha dit res de la condemna i espera a parlar al Congrés. Qui sí que ha parlat és el ministre de Transports, Óscar Puente, a través d'"X", per assenyalar precisament el tracte rebut per Aldama. "Si cometeu un delicte però després us porteu bé i 'col·laboreu', el perdó s'obrirà pas i si presenteu un informet de res ni entreu a la presó", ha dit. El PSOE i el seu entorn s'ha agafat precisament a això. La portaveu del partit, Montse Mínguez, ha assenyalat la diferència de penes. "Qui la fa, que la pagui, per descomptat, però surt a compte ser corruptor a Espanya?", s'ha preguntat. Amb el cas Ábalos sentenciat, la pressió sobre Sánchez va a més en una setmana clau a la cambra espanyola. L'oposició insisteix a demanar eleccions i el PP anima a la resta d'implicats en les causes a col·laborar amb seguir el camí marcat pel Suprem i fer com Aldama.