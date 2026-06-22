El Tribunal Suprem condemna l'exministre Ábalos a 24 anys de presó

El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre de Transports José Luis Ábalos a 24 anys i tres mesos de presó, Koldo García, assessor de l'exministre, a 19 anys i vuit mesos, i Víctor de Aldama, comissionista, a quatre anys i mig, en la causa pel cobrament de comissions il·legals per la compra de mascaretes i material sanitari durant la pandèmia. Ábalos, que ha rebut la sentència en presó preventiva, era un dels homes de la màxima confiança de Pedro Sánchez, i més enllà de ministre va ser també secretari d'Organització del PSOE abans de ser apartat de tots els càrrecs quan va esclatar la causa contra ell. El Suprem ha comunicat aquest dilluns la resolució, presa per unanimitat, a totes les parts.
El tribunal ha condemnat Ábalos i Koldo pels delictes d'organització criminal, suborn, malversació i tràfic d'influències. En el cas d'Aldama, que va col·laborar amb la justícia, proposa suspendre l'execució de la pena amb la condició de no delinquir i de fer treballs comunitaris durant un any. De tota manera, el Suprem conclou que tots tres formaven una organització criminal, amb repartiment de funcions, per cometre "greus delictes de corrupció". A la sentència, el tribunal aprofita per constatar el "greu deteriorament de la confiança en el sistema polític" que provoquen aquest casos de corrupció, i avisa que afecta els fonaments de la democràcia.
El Suprem, en una sentència de 224 pàgines, considera provats els delictes en l'adjudicació del subministrament de tretze milions de mascaretes a Ports de l'Estat i Adif a una empresa vinculada a Aldama. També la remuneració mensual de 10.000 euros per a "despeses fixes" d'Ábalos, la contractació de dues conegudes de l'exministre en empreses públiques, el pagament del pis a una d'elles, el contracte de lloguer amb opció de compra entre Aldama i Ábalos d'un pis a Madrid, i el lloguer amb opció de compra de pisos a Marbella i la Línea de la Concepción per les gestions relacionades amb una nota de premsa sobre el rescat d'Air Europa, i per la concessió d'una llicència d'hidrocarburs.
En concret, el Suprem constata que els tres acusats van veure l'oportunitat d'obtenir beneficis econòmics. Van aprofitar la posició d'Ábalos com a ministre per arreglar contractes amb l'administració pública amb empreses vinculades a Aldama a canvi de comissions. Ábalos era el "cap" de l'organització i exercia la seva influència com a membre del govern d'Espanya i secretari d'Organització del PSOE. Koldo també exercia aquest paper, sempre en representació d'Ábalos. Aldama era el comissionista i qui captava les empreses o empresaris interessats per aconseguir els contractes amb l'administració.
La sentència arriba dos dies abans que Pedro Sánchez hagi de comparèixer al Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que afecten el seu entorn -el jutge Juan Carlos Peinado ha retirat el passaport a la seva esposa i l'ha enviada a judici- i al PSOE -al cas Ábalos s'hi sumen casos com el que afecta a Santos Cerdán o a Leire Díez-. L'oposició aprofitarà la decisió del Suprem per exigir a Sánchez la dimissió i la convocatòria d'eleccions anticipades, però el president del govern espanyol insisteix que vol presentar pressupostos i que les eleccions no seran abans de 2027.