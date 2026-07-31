La Fiscalia refreda l'amnistia de Jové i Salvadó malgrat l'aval europeu

La Fiscalia ha refredat l'amnistia de Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, exalts càrrecs del Departament d'Economia el 2017, malgrat l'aval europeu. En concret, considera que la recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la suposada malversació de fons públics per a despeses del 'procés', enjudiciada pel Tribunal de Comptes, no afecta directament el procediment judicial que pesa contra Jové i Salvadó, cosa que rebaixa les expectatives sobre l'amnistia. Per això, no es pronuncia sobre la petició que van fer els dos exalts càrrecs de la conselleria fa dos dies.
La sol·licitud arribava després que el TJUE avalés que l'amnistia de la despesa pública per al procés independentista és compatible amb el dret de la Unió Europea. Poc després de l'aprovació de la llei d'amnistia, el TSJC que té pendents de judici Jové i Salvadó, detinguts el setembre del 2017, va plantejar una qüestió prejudicial al TJUE per si el desviament de fons públics de la Generalitat per al 'procés' i l'1-O podien afectar els interessos de la Unió Europea i, per tant, quedar fora de la llei d'amnistia.
El Tribunal de Comptes (TdC) que enjudicia una qüestió semblant contra una trentena d'exalts càrrecs dels governs d'Artur Mas i Carles Puigdemont, com els mateixos expresidents o l'exvicepresident Oriol Junqueras, va presentar una prejudicial semblant. Fa dues setmanes el TJUE va concloure, en una sentència responent al TdC que el desviament de fons públics de la Generalitat per al 'procés' es podia amnistiar perquè no afectava els interessos financers de la Unió. Les defenses de Jové i Salvadó consideren que això ja dona resposta a la prejudicial del TSJC, però el tribunal va demanar l'opinió a la resta de parts.
Les consideracions de la Fiscalia
En un escrit de quatre pàgines, el tinent fiscal de la Fiscalia Superior, Pedro Ariche, acaba concloent que "més enllà de pronunciaments genèrics que puguin traslladar-se al present procediment, no detectem una completa identitat entre les qüestions abordades i resoltes per les sentències del TJUE". El fiscal recorda que el ministeri públic no va considerar procedent, el juliol del 2024, la presentació de les prejudicials, i que estava a favor d'aplicar la llei d'amnistia a Jové i Salvadó.
Ariche conclou que haurà de ser la sala del TSJC la que, si entén que els dubtes plantejats en la seva prejudicial ja han quedat resolts per la sentència del TJUE, "procedeixi d'ofici a retirar la qüestió formulada, o mantenir-la en cas contrari".