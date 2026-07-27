La Sala Penal del Tribunal Suprem ha amnistiat a l'exconsellera Meritxell Serret. La titular de la cartera d'Agricultura durant el govern de Carles Puigdemont, el qual va ser completament destituït per l'aplicació de l'article 155, és la primera exconsellera del govern de 2017 en rebre l'amnistia. En concret, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a un any d'inhabilitació i una multa per un delicte de desobediència durant el referèndum de l'1 d'octubre.
Serret, que també ha estat consellera d'Acció Exterior amb el govern de Pere Aragonès a més de delegada del govern al Brussel·les mentre va estar exiliada, va ser condemnada cinc anys després dels fets. La sentència, igual que l'emesa per altres membres del govern de Puigdemont que havien marxat a l'exili, constatava que havien desobeït a la justícia espanyola permetent el referèndum.
Després d'un llarg procés judicial, va recórrer al Suprem la condemna del TSJC i, a banda, de la mateixa manera que altres processats, va recusar al magistrat Marchena, instructor de la causa, i va aconseguir apartar-lo. Finalment, després d'un llarg periple, ha quedat amnistiada.
El Suprem amnistia l'exconsellera Serret by naciodigital
Des d'ERC han celebrat que l'exconsellera hagi rebut l'amnistia: "Des d'Esquerra Republicana estem satisfets de l'Amnistia a la consellera Meritxell Serret que ha resolt avui el Tribunal Suprem. S'avala l'estratègia sòlida seguida amb la llei d'Amnistia, i a partir de la contundent sentència del TJUE, ja era inevitable que per fi el Tribunal Suprem fes el que hauria d'haver fet des del primer dia: aplicar la Llei d'Amnistia aprovada al Congrés dels Diputats", argumenten a través d'un comunicat difós aquest mateix dilluns a la nit.
Amb l'amnistia a Serret, ara el Suprem té pendent amnistiar Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa i Jordi Turull, condemnats i inhabilitats també per malversació. Un delicte en el que la Sala Penal s'escuda per no aplicar-los l'amnistia.