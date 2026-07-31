Itàlia compleix l'amenaça i tanca l'espai Schengen amb Espanya per la crisi de Ceuta

Giorgia Meloni ha complert l'amenaça i ha anunciat el tancament de l'espai Schengen amb Espanya a causa de l'allau migratori que ha entrat a Ceuta provinent del Marroc. En concret, segons les estimacions del govern espanyol, prop de 60.000 persones han travessat la frontera en les darreres hores fins a Ceuta, però més de la meitat -48.300, segons les últimes xifres del ministeri d'Interior-, ja han estat retornats al Marroc. Així i tot, Itàlia ha optat per la via ràpida i, per tancar fronteres, ha suspès l'espai Schengen. La decisió afecta els desplaçaments marítims i aeris sobre el territori italià.
Aquest acord permet la lliure circulació de persones entre països de la Unió Europea, i permetria la distribució dels migrants per tota Europa si, com és possible, el col·lapse de les instal·lacions a Ceuta porta al govern espanyol a traslladar-los a la península. Ara, però, amb aquesta decisió, Meloni tanca la porta a què els migrants que han entrat a Ceuta puguin ser reubicats, en cas de ser necessari, a Itàlia. A més, Itàlia també podria fer controls a tots els viatgers que arribin al seu país provinents de l'estat espanyol, cosa que pot afectar als milers de persones que tenien previst marxar aquests dies de vacances.
La decisió s'ha pres després que el Comitè d'Immigració i Seguretat Fronterera, presidit pel ministre de l'Interior, Matteo Piantedosi, hagi analitzat les informacions rebudes arran de la crisi. A més, després d'una conversa telefònica entre Piantedosi i el seu homòleg francès, Laurent Nuñez, s'ha acordat la possibilitat d'augmentar els controls al llarg de la frontera terrestre entre els dos països, com a part dels acords de cooperació policial signats anteriorment entre França i Itàlia.
L'executiu italià ha apuntat en les darreres hores que l'entrada en tromba de migrants a Ceuta és fruit de les polítiques migratòries de l'executiu de Sánchez i la justícia espanyola. Unes declaracions del seu ministre d'Exteriors, Antonio Tajani, que han obert una escletxa entre les dues administracions. De fet, aquest mateix divendres, el president del govern espanyol ha respost les paraules del govern de Meloni apuntant que Itàlia rep més del doble d'immigrants irregulars que Espanya: "La solidaritat i l'empatia són opcionals. El respecte als tractats europeus i a les dades no", ha assenyalat en un missatge en xarxes socials, en el qual exposa les xifres d'entrades irregulars d'immigrants segons Frontex, entre els anys 2021 i 2026.
França reforça la frontera amb Espanya
França ha reforçat "amb urgència" els controls a la frontera amb Espanya arran de l'entrada massiva de persones a Ceuta. Així ho ha anunciat aquest divendres Pierre Regnault de la Mothe, el prefecte dels Pirineus Orientals, en una atenció als mitjans des del Voló on ha dit que la mesura es pren per ordre del ministeri de l'Interior. Regnault ha admès que hores d'ara "no hi ha cap impacte migratori per a Europa ni per França" però que la mesura es pren per "anticipar-se" a qualsevol derivada. La policia francesa augmentarà els controls "aleatoris" que ja implementa de forma habitual, tant en vehicles com en camions. "Farem el que ja sabem fer, però ampliat i amb un dispositiu més fort i robust", ha dit el prefecte.
Es tracta de la pitjor crisi migratòria a les ciutats autònomes espanyoles a l'Àfrica des del 2021, quan el Marroc va obrir les fronteres i unes 8.000 persones van travessar. Els últims dies han incrementat l'arribada de migrants i l'oposició al Congrés ho atribueix al fet que el Tribunal Suprem hagi publicat una sentència que prohibeix les devolucions en calent de les persones que arribin nedant a territori espanyol. Un altre motiu que guanya força, tot i que el govern espanyol no s'ha pronunciat en aquest sentit, és la utilització dels fluxos migratoris per part del Marroc per pressionar la Unió Europea.