Una nova esquerda per les obres de l'L9 allarga fins al setembre el retorn dels veïns

Una nova esquerda de "caràcter estructural" en un dels edificis afectats per l'esvoranc de l'L9 al Putxet allargarà fins al setembre el retorn a casa dels quatre blocs que encara no tenien data concreta de tornada, i on viuen prop del 40% dels veïns. Així ho han confirmat aquest divendres en declaracions als mitjans el Govern i els Bombers de Barcelona. En concret, l'esquerda s'ha localitzat al soterrani del bloc del carrer Rubinstein número 2, on a partir d'ara els veïns tampoc tindran permesa l'entrada ni acompanyats pels Bombers.
Ara, davant el canvi de paradigma, s'hi faran els treballs d'injecció i estabilització per assegurar la zona. El Director General d'Infraestructures de Mobilitat, Ramón Ramírez, ha explicat que l'esquerada suposa un "canvi de tendència", cosa que els obliga a reformular el pla d'actuació per garantir que tots els veïns afectats per l'esvoranc puguin tornar a casa l'abans possible.
Fins ara, han pogut tornar als seus habitatges els veïns dels blocs 56 i 68 de Sant Gervasi de Cassoles, Rubinstein 6 (aquesta setmana) i encara ho faran els del carrer Sant Gervasi de Cassoles 54, la setmana vinent com estava previst, perquè no es veuen afectats per les esquerdes localitzades aquest dimecres. A causa d'aquestes noves esquerdes detectades, les quals han fet canviar la tendència positiva amb què evolucionava el retorn dels veïns després de l'esvoranc, ni els veïns del número 2 i 4 del carrer Rubinstein, i 3 i 5 de Teodora Lamadrid podran tornar a casa abans del setembre.
Les noves esquerdes
Segons indiquen les autoritats competents, dimecres a la nit es van detectar unes esquerdes al soterrani de Rubinstein 2, i ja s’hi estan fent treballs d’injecció i estabilització, perquè sota aquest punt s’hi ha trobat “una petita cavitat, molt més petita que la inicial i que és compatible amb el perímetre de seguretat i descompressió actuals”, ha aclarit Ramon Ramírez, director general d'infraestructures i mobilitat de la Generalitat de Catalunya. La nova situació afecta "el 38% d'habitatges pendents, on en aquest moment s'han de fer aquests treballs de consolidació, i a partir d'aquestes noves informacions, són uns treballs que es dilataran una mica més en el temps i, per tant (el retorn) no seria durant el mes d'agost, en principi”, ha concretat la delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz.
Per altra banda, la representant de l'executiu de Salvador Illa, en matèria econòmica, ha indicat que ja al llarg d’avui els comerciants i veïnat començaran a rebre les “transferències de bestretes demanades”. En concret, 48 veïns han demanat avançaments econòmics per poder fer front a despeses extraordinàries. Amés, una trentena de llogaters s’han acollit a la suspensió del pagament de la renda del mes d’agost. I pel que fa a l’activitat comercial, uns 16 comerciants rebran un crèdit de l’Institut Català de Finances (ICF), en concepte de despeses ordinàries (lloguers, retribucions, venciments de rebuts), “per poder fer front ara i que aniran contra futures indemnitzacions a les quals tindran dret”.