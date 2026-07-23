Barcelona anuncia un pla de suport de 100.000 euros per al comerç afectat per l'esvoranc de l'L9

L'Ajuntament de Barcelona posarà en marxa un pla específic de suport al comerç afectat per l'esvoranc a Sant Gervasi provocat per les obres de l'L9 del metro. Així ho ha anunciat l'alcalde, Jaume Collboni, en una entrevista a l'ACN en què ha detallat que es farà a través d'un programa directe d'ajuts que consistirà en des de bons consum fins a subsidis per als fons dels comerços.
En total, el pla comptarà amb una inversió d'uns 100.000 euros i vol "compensar" l'aturada de l'activitat. "És el que correspon", indica Collboni, que assenyala que és "molt conscient" que tot plegat és un "daltabaix molt important" perquè hi ha pimes i autònoms pagant nòmines i l'activitat ha estat interrompuda de manera abrupta.
Per això, assegura que el pla municipal de suport se sumarà als crèdits ja anunciats per la Generalitat, la responsable de l'obra. L'alcalde assenyala que la prioritat de l'Ajuntament ha estat estar al costat de comerciants i veïns "des del primer moment" i es compromet a acompanyar-los fins que puguin entrar a casa seva i "tornar a aixecar la persiana del seu negoci". "El primer que hem de fer en aquests casos és demanar perdó perquè hem alterat la vida de veïns i veïnes i la vida comercial", ha reblat, alhora que ha assenyalat que cal donar una resposta ràpida", apunta.
"Hem de millorar la capacitat d'informar"
Pel que fa a la inquietud que l'esvoranc ha generat als veïns de Barcelona, Collboni expressa "plena confiança" en els tècnics i també en les tècniques constructives actuals. "Amb això estem tranquils i confiats, però és evident que hem de millorar la capacitat d'informar", apunta.
En aquest sentit, l'alcalde explica que ja han demanat a la Generalitat que s'intensifiqui la informació relacionada amb les obres, especialment del tram que resta fins a Lesseps, que són pràcticament 900 metres. Així, indica que l'Ajuntament ja s'ha compromès amb les entitats veïnals i de comerciants de tota l'àrea a intensificar la informació i comptar amb un punt permanent d'assessorament tècnic i econòmic perquè qualsevol veí o comerciant que tingui dubtes pugui acostar-s'hi durant tots els mesos d'obres que encara queden. "Aquest punt s'anirà movent a mesura que vagi avançant la tuneladora", matisa.
Malgrat l'esvoranc al Putxet, el batlle subratlla la importància de les obres de l'L9. "És un salt qualitatiu molt important en termes de transport públic", apunta, i afegeix que aquesta línia és una de les més importants que Barcelona farà en aquest primer quart de segle.