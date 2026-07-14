El Govern obre la porta a indemnitzar els afectats per l'esvoranc a Sant Gervasi: «Farem el que calgui»

El Govern no descarta indemnitzacions per als veïns i comerciants afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 del Metro al barri de Sant Gervasi Barcelona. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha assegurat aquest dimarts a Els Matins de 3Cat que l'executiu farà "el que calgui" per pal·liar les conseqüències de les obres al metro: “És evident és que els veïns no tenen cap responsabilitat”.
En aquest sentit, Paneque ha garantit que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona continuaran assumint el reallotjament dels afectats i ha afirmat que, després, "ja hi haurà temps de dirimir les responsabilitats". D'altra banda, ha explicat que la tuneladora continua funcionant, però alternant aturades i avenços en funció de les inspeccions tècniques diàries.
Tanmateix, ha insistit que la prioritat és garantir el retorn dels veïns als seus habitatges amb "els màxims estàndards de seguretat". Segons ha detallat, els sensors mostren una estabilització del terreny, però els tècnics continuen analitzant finca per finca amb cates per comprovar que no hi hagi més cavitats que puguin representar un risc.
La tuneladora avança en funció de les inspeccions
Pel que fa a les obres de l'L9, la portaveu del Govern ha explicat que la tuneladora alterna períodes d'activitat i d'aturada en funció de les inspeccions tècniques. La màquina s'atura durant les comprovacions perquè no hi hagi sorolls que alterin el resultat, mentre que en altres ocasions “va avançant més lentament del que es faria en normalitat fins a arribar al punt on ja hi havia prevista una parada tècnica i de revisió”.
Què va provocar l'esvoranc de l'L9?
Sobre les causes de l'esvoranc, la consellera ha dit que la principal hipòtesi és que una cavitat generada durant la perforació no rebés en el seu moment una “injecció suficient” de formigó, fet que hauria acabat aflorant a la superfície. Tot i això, ha remarcat que la investigació continua oberta i ha demanat “prudència” fins que els tècnics n'estableixin les causes definitives. Finalment, Paneque ha descartat modificar el traçat pendent de l'L9 i ha defensat que el sistema constructiu emprat és segur.