Comerciants afectats per l’esvoranc de l'L9 reclamen que l’asseguradora garanteixi compensacions

Els comerciants afectats per l’esvoranc de l’L9 del Putxet reclamen que l’asseguradora vinculada a les obres comparegui i garanteixi compensacions “immediates” per les pèrdues que els està provocant haver de mantenir els negocis tancats. Asseguren que fins que no tinguin una data clara de retorn i un document acreditatiu no podran tramitar la reclamació pel lucre cessant. Mentrestant, tècnics coneixedors de l'estat de les obres han indicat a l'ACN que ja han acabat els treballs amb camions cuba de ciment i que aquest diumenge han arribat sacs per completar les darreres injeccions els pròxims dies. Fonts veïnals, però, continuen expressant desconfiança sobre el retorn, que no es preveu abans de divendres vinent.
Els comerciants han pressionat perquè es tingui en compte la seva situació específica i perquè, si els locals estan en bon estat, puguin reobrir abans que es permeti el retorn general dels veïns als habitatges. Dos comerciants, per exemple, asseguren que els seus locals no presenten danys visibles i que, segons els han traslladat els Bombers, no hi haurien detectat risc.
Els afectats, organitzats a través de l’associació de comerciants Barnabasi, esperen que dimarts, en la reunió prevista a les dotze del migdia al centre cívic Vil·la Florida, l’asseguradora comparegui i doni garanties sobre els terminis de cobrament. De moment, els han indicat que existeix una via de reclamació a través de la Generalitat pel lucre cessant, però lamenten que sense una data definitiva de reobertura o un document oficial que acrediti l’afectació no poden iniciar els tràmits.
Un altre comerciant afectat, ha expressat també desconfiança sobre el calendari. “Primer semblava que serien tres dies, després han estat set, i jo ja no m’espero res per divendres vinent”, ha dit. Segons ell, els afectats reben la informació “amb comptagotes” i això incrementa la sensació d’incertesa. “No tinc cap confiança”, ha afegit.
Dels camions cuba als sacs
En paral·lel, a la zona afectada continuen els treballs vinculats a la consolidació del terreny. Aquest diumenge s’han descarregat nombrosos sacs de ciment al carrer Teodora Lamadrid. Tècnics coneixedors de l’estat de les obres han indicat a l’ACN que els treballs amb grans cubes de ciment ja han acabat i que els sacs que han arribat serviran per completar les darreres injeccions i els treballs finals durant els pròxims dies.
Alguns afectats també expliquen que tenen reserves hoteleres fins al dia 23, fet que els fa témer que el retorn es pugui allargar més enllà de divendres, tot i que oficialment aquell dia s’ha de tornar a avaluar la situació.
El carrer presentava aquest diumenge poca presència veïnal, sense afectats a l’entorn immediat dels edificis desallotjats, mentre continuaven els moviments d’operaris i material d’obra. La previsió comunicada divendres pel Departament de Territori és que durant almenys set dies es facin inspeccions i controls del terreny sota els edificis abans d’avaluar de nou si els veïns poden tornar a casa. El retorn, segons se’ls va comunicar, no seria abans de divendres vinent.