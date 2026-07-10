Els veïns desallotjats per l'esvoranc de l'L9 no podran tornar a casa fins divendres vinent

Els veïns del barri de Sant Gervasi de Barcelona desallotjats per l'esvoranc de l'L9 no podran tornar a casa fins, almenys, divendres vinent. Tot i que els tècnics havien d'avaluar demà dissabte si ja podien tornar a les seves llars de manera esglaonada, finalment els veïns hauran de passar una setmana més fora de casa perquè es vol "avaluar la seguretat dels habitatges". Així ho ha explicat Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, que ha puntualitzat que "es vol fer una comprovació sota de cada edifici per saber quin és l'estat del terreny".
Els habitants dels 93 pisos de les vuit finques afectades van haver de marxar aquest passat dimarts de les seves cases per l'aparició d'un forat arran de les obres de l'L9. Tot i que després de la primera ronda d'inspeccions dels immobles afectats per l'esvoranc no es va trobar “cap afectació” o “patologia que comprometi la integritat dels edificis ni que representi un risc per a la seva estabilitat”, finalment s'ha decidit que caldrà que els veïns esperin set dies més per tornar a casa.
Des que es va produir l'esvoranc, s'ha fet un control "exhaustiu" dels moviments del terreny. En aquest sentit, Ramírez ha assegurat que "l'evolució és molt positiva" i que estan "molt tranquils", si bé els experts han aconsellat que es faci una comprovació del terreny de sota dels edificis abans que els veïns tornin als seus domicilis. En tot cas, la previsió és que divendres vinent es faci una nova avaluació per prendre una decisió.
El director ha explicat que ja tenien "molt estudiat" el terreny sobre el qual s'estan fent les obres, i que per això no han tingut "cap sorpresa". Amb tot, ara han d'avaluar les causes de l'accident, si bé la principal preocupació és resoldre la situació.
L'avenç de la tuneladora no està relacionat amb el forat
Pel que fa a les causes de l'accident, Ramírez no ha volgut entrar a especular, però sí que ha assegurat que "l'avenç actual de la tuneladora no està relacionada amb el forat" i que aquest s'ha produït "a la part del túnel ja fet". Alhora, ha puntualitzat que la tuneladora "no ha estat aturada en cap moment" i que va avançant "a la velocitat mínima" per sota dels habitatges. La previsió és que arribi al carrer Rubinstein aquest mes.
En tot cas, el director ha insistit que s'analitzarà amb detall què ha passat i es modificaran els protocols que siguin necessaris per evitar que una cosa similar torni a passar.