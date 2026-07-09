Els tècnics avaluaran dissabte si els desallotjats per l'esvoranc de l'L9 poden tornar a casa

Els tècnics avaluaran aquest dissabte l'evolució dels indicadors per valorar si els desallotjats per l'esvoranc de l'L9 al barri de Sant Gervasi poden retornar als seus domicilis esglaonadament. Els Bombers de Barcelona han acompanyat fins ara 66 persones desallotjades fins als seus habitatges per recollir les seves pertinences personals. El Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona manté un equip d’intervenció i atenció psicològica al punt d’atenció conjunt amb la Generalitat, que ha atès 17 persones amb dubtes sobre com procedir d’ara endavant amb les assegurances o les propietats dels habitatges, en el cas de persones llogateres, entre d’altres.
Aquest dijous és el tercer dia des que es va produir la incidència al pati interior del carrer Rubinstein. Els Bombers mantenen el dispositiu permanent sobre el terreny d’inspecció als immobles afectats, juntament amb els serveis tècnics de l’obra i del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, així com d’atenció als veïns que necessiten entrar als seus domicilis a recollir pertinences personals. En aquesta segona nit no ha calgut activar cap recurs d’allotjament d’emergència dels serveis socials.
Mentre no sigui possible el retorn dels desallotjats a les seves cases, es manté obert el punt d’atenció conjunt entre el Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) i els serveis de la Generalitat per atendre les necessitats socials i personals dels veïns afectats. Obert ahir, el punt d’atenció ciutadana s’ha instal·lat al centre cívic Vil·la Florida, a pocs metres dels edificis desallotjats i estarà a disposició dels veïns almenys mentre no puguin tornar a casa des de les 10 hores fins a les 21 hores.
Pel que fa als comerços i establiments, l’alcalde Jaume Collboni es va reunir ahir a la tarda amb els comerciants i representants del Mercat de Sant Gervasi. Personal especialitzat de Barcelona Activa, l’agència de desenvolupament econòmic local de Barcelona, participarà en les reunions informatives, per establir dispositius d’acompanyament i assessorament al teixit comercial de la zona afectada.
Els veïns, pendents de les dades del monitoratge
Els veïns afectats per l’esvoranc estan pendents de les dades del monitoratge que han de determinar si poden començar a tornar als habitatges a partir de dissabte. Més d’una trentena de veïns han participat aquest dijous al migdia en una reunió informativa al Centre Cívic Vil·la Florida, que diversos assistents han valorat positivament, tot i que alguns afectats reclamen més concreció sobre el retorn, les despeses i les dades tècniques. “Falta realment l’humà”, ha lamentat la Miren, una de les veïnes desallotjades, que considera que les administracions haurien d’assumir directament l’allotjament dels afectats. Durant el matí, alguns veïns han pogut accedir puntualment a casa per recollir pertinences.
El Jaume, veí del carrer de Teodora Lamadrid, ha explicat que ha sortit de la trobada “més tranquil” que abans. Segons ha dit, els responsables del dispositiu estan fent “un seguiment de l’evolució dels treballs” per assegurar “la seguretat per a tothom”. “La sensació és que estan treballant-hi molt a prop”, ha afirmat. També ha indicat que ha plantejat un dubte concret sobre esquerdes detectades a la zona i que les respostes dels tècnics li han semblat “molt coherents i professionals”.
Aquest veí ha remarcat, però, que dissabte no és encara una data de retorn garantida. “Es manté per prudència”, ha dit en relació amb l’horitzó que han fixat els tècnics per valorar la situació. “No poden garantir que el dissabte tothom pugui tornar, però sí que dissabte informaran de si es pot tornar o no”, ha afegit.
Durant el matí també s’han vist veïns que entraven puntualment als habitatges per recollir objectes personals, roba o altres pertinences bàsiques. És el cas de la Miren, que aquests dies s’ha allotjat a casa d’un familiar i que ha anat a buscar una maleta amb objectes com un llibre digital, aigua, maquillatge, pasta de dents, material per estudiar alemany i un carregador.