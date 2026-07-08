Els veïns afectats per l'esvoranc de Sant Gervasi no podran tornar a casa fins dissabte

L'esvoranc del barri de Sant Gervasi de Barcelona ha obligat a desallotjar vuit finques i els veïns han hagut de passar la nit de dimarts fora de casa. A més, segons les darreres informacions, no podran tornar a casa, almenys, fins dissabte. El forat, provocat per les obres al tram central de la l'L9 del metro, és d'uns vuit metres de llargada per quatre de fondària i va aparèixer dimarts al matí en un pati interior d'una illa de cases. Ha afectat parcialment un petit magatzem i diversos restaurants de la zona.
Així ho han anunciat aquest dimecres al matí els responsables tècnics de l'incident en una compareixença als mitjans. La raó que justifica allargar el desallotjament, almenys, fins a dimarts és continuar amb els mesuraments necessaris per garantir que no es pot tornar a produir un incident d'aquestes característiques. A més, també volen confirmar que no es pot tornar a produir un episodi d'aquesta mena a causa de l'actuació de la tuneladora per les obres de l'L9.
El cap de guàrdia de Bombers de Barcelona, Gerard Pradas, ha assegurat que l'esvoranc està en fase d'estabilització i que es continua injectant formigó a l'esvoranc, de vuit metres de llargada per quatre metres de fondària. "Nosaltres acompanyem els veïns per recollir les seves pertinences. De moment, hem accedit a 30 dels habitatges afectats", ha precisat Pradas. En total, s'han desallotjat fins a vuit finques situades a uns 24 metres a la rodona: els números 2, 4 i 6 del carrer de Rubinstein, els números 3 i 5 del carrer de Teodora Lamadrid, i els números 54, 56 i 58 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. "Els treballs continuaran de matinada i demà entrarem a la fase de consolidació del formigonatge i inspecció dels edificis", ha manifestat el cap de guàrdia de Bombers de Barcelona.
85 persones ateses
Els serveis municipals de l'Ajuntament de Barcelona han atès 85 persones dels 93 pisos desallotjats per l'esfondrament de Sant Gervasi. En un principi, 11 d'aquestes 85 havien dit que passarien la nit en algun equipament municipal, però finalment la xifra s'ha reduït a dues persones perquè han trobat solucions alternatives entre familiars o amistats. Per la seva banda, la responsable de Geotècnia i Obres Subterrànies de la Generalitat, Laura Carrasco, ha reconegut que en la darrera setmana un dels edificis afectats al carrer Sant Gervasi de Cassoles va alertar d'un problema d'esquerdes. "Els tècnics van accedir a l'immoble i van comprovar que algunes fissures eren preexistents i d'altres estan en anàlisi per determinar si estan relacionades amb les obres de l'L9", ha posat sobre la taula Carrasco