Desallotjades cinc finques del Putxet per un esvoranc provocat per les obres de l'L9

L'esvoranc del barri del Putxet ha obligat a desallotjar finalment cinc finques i ha estat provocat per les obres al tram central de la l'L9 del metro, segons ha reconegut la responsable de Geotècnia i Obres Subterrànies de la Generalitat, Laura Carrasco. El forat, d'uns vuit metres de llargada per quatre de fondària, ha aparegut aquest dimarts al matí en un pati interior d'una illa de cases i ha afectat parcialment un petit magatzem. L'esfondrament desallotja les finques dels números 2, 4 i 6 del carrer de Rubinstein, i també les finques dels números 3 i 5 del carrer de Teodora Lamadrid. No hi ha hagut ferits i els tècnics ja estan reomplint amb formigó l'esvoranc i adverteixen que serà "un procés lent i que pot durar unes quantes hores".
El director dels Bombers de Barcelona, Sebastià Messeguer, ha informat que han rebut l'avís del forat pels voltants de les 11 hores a través d'Infraestructures, s'ha monitorat la zona i s'han desallotjat cinc finques "per precaució". "El forat té unes dimensions de 8x4 metres, i ja estem treballant per minimitzar l'impacte de la cavitat", ha puntualitzat Messeguer. La responsable de Geotècnia i Obres Subterrànies ha afegit que aquest dimarts al matí s'ha notat un augment dels "assentaments" a diversos edificis d'aquesta zona del Putxet, diversos tècnics han fet vigilància de l'entorn i han localitzat aquest esvoranc. "Estem perforant el tram central de l'L9 amb la tuneladora en aquesta zona del carrer de Rubinstein", ha assenyalat Carrasco.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, s'han reunit d'urgència amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque; i el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, segons han explicat les mateixes fonts. La consellera de Territori també ha explicat que estan estudiant si "els veïns i les veïnes podran tornar a les seves cases" durant la jornada d'avui.
"No es tracta d'un cas esvoranc com el del Carmel"
"I aquesta cavitat està associada l'excavació del túnel en aquest àmbit", ha puntualitzat la responsable de Geotècnia i Obres Subterrànies, que ha precisat que l'esvoranc s'ha produït "una mica més enrere" de la posició actual de la tuneladora. "Ja està més avançada, potser 10-12 metres, i ja havia passat per sota d'aquests edificis", ha aclarit Carrasco, que ha descartat de soca-rel que es tracti d'un cas similar a l'esvoranc del Carmel. "No té res a veure per diversos motius. El principal és que es tracta d'un procediment constructiu molt diferent, amb una tuneladora que instal·la un escut metàl·lic de 12 metres de diàmetre", ha posat sobre la taula la responsable de Geotècnia i Obres Subterrànies de la Generalitat.
"Això vol dir que aquesta cavitat ja no podrà evolucionar més en dimensió ni profunditat. Es mantindrà estable i ara ja estem reomplint-la amb formigó", ha matisat Carrasco, que ha avançat que la tuneladora continua "excavant amb normalitat". Finalment, la sotscap territorial del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), Merche Cuesta, ha informat que s'ha habilitat un punt d'atenció per als veïns afectats al Centre Cívic de Vil·la Florida, al carrer de Muntaner. Es desconeix encara el nombre total de persones afectades. "Inicialment, hem atès unes 17 persones, però hi ha molts veïns que no estaven a casa i que encara no tenim controlats", ha afirmat Cuesta. "Deixarem aquest punt habilitat per donar informació als veïns, atendre'ls i que s'hi puguin estar", ha recalcat la sotscap territorial del CUESB.