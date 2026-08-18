Barcelona desactiva el pla municipal per incendis després del foc de Collserola

L'Ajuntament de Barcelona ha desactivat aquest dimarts el Pla d'Actuació Municipal (PAM) per incendis forestals que es va activar divendres passat, 14 d'agost, arran de l'incendi declarat a Collserola. Segons ha informat el consistori, el pla es va posar inicialment en marxa en fase d'emergència pel foc i posteriorment va passar a fase d'alerta després que l'incendi quedés extingit.\r\n\r\nL'activació comportava que els set parcs de Bombers de Barcelona es mantinguessin en alerta davant l'alta possibilitat d'un incendi en massa forestal, especialment a Collserola. Els Bombers de Barcelona mantenen activa la campanya forestal entre els mesos de juny i setembre.\r\n