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Barcelona desactiva el pla municipal per incendis després del foc de Collserola

Societat

  • Una columna de fum en un foc a Collserola. -

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Publicat el 18 d’agost de 2026 a les 09:33
Actualitzat el 18 d’agost de 2026 a les 09:37

L'Ajuntament de Barcelona ha desactivat aquest dimarts el Pla d'Actuació Municipal (PAM) per incendis forestals que es va activar divendres passat, 14 d'agost, arran de l'incendi declarat a Collserola. Segons ha informat el consistori, el pla es va posar inicialment en marxa en fase d'emergència pel foc i posteriorment va passar a fase d'alerta després que l'incendi quedés extingit.

L'activació comportava que els set parcs de Bombers de Barcelona es mantinguessin en alerta davant l'alta possibilitat d'un incendi en massa forestal, especialment a Collserola. Els Bombers de Barcelona mantenen activa la campanya forestal entre els mesos de juny i setembre.

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