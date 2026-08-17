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L’ACVOT demana a les víctimes del 17-A que encara no han cobrat que contactin amb l’entitat

Societat

  • L'ACVOT commemora els nou anys dels atemptats del 17-A al Monument a les Víctimes del Terrorisme de Barcelona -

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Publicat el 17 d’agost de 2026 a les 22:00

El president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT), José Vargas, ha demanat aquest dilluns a les víctimes dels atemptats del 17-A que encara no han rebut una indemnització que contactin amb l’entitat. "Si hi ha algú que es creu víctima i no ha cobrat, que m’ho digui, que l’endemà cobrarà", ha afirmat durant l’acte de commemoració del novè aniversari dels atemptats.

Vargas ha assegurat que totes les víctimes incloses en la sentència de l’Audiència Nacional ja han cobrat la indemnització, i ha advertit que les persones que no consten al veredicte ni tenen reconeguda la condició de víctima "difícilment podran cobrar". Les declaracions arriben després que s’hagi informat que 136 perjudicats encara no han rebut una compensació per danys personals o responsabilitat civil.

De cara al desè aniversari, l’ACVOT reclama una commemoració conjunta amb l’Ajuntament de Barcelona. Vargas ha criticat que fins ara hi hagi hagut actes separats i ha avançat que l’entitat també prepara una exposició sobre els atemptats del 17-A i l’Hipercor per al 40è aniversari de l’atac d’ETA a Barcelona.

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