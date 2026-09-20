Cremen les ofrenes florals de la Diada al monument de Rafael Casanova

Només deu dies després de la Diada, aquest diumenge al matí han aparegut cremades les flors de l'ofrena al monument de Rafael Casanova de Barcelona. Segons ha avançat Betevé, un veí ha gravat el moment en què les flames cremaven l'ofrena, però, de moment, es desconeix l'origen del foc.
Fins a la ronda de Sant Pere, on es troba el monument, s'han desplaçat efectius de la Guàrdia Urbana. Al vídeo es pot veure, fins i tot, com un dels agents intenta apagar el foc llençant-li aigua amb una botella. L'ofrena, als peus del monument, ha quedat completament calcinada i encara s'investiga el motiu del foc.
L'Onze de setembre, institucions, partits i entitats catalanistes van donar el tret de sortida a la Diada en un acte molt marcat pels moments de tensió que es van viure al vespre al Fossar de les Moreres, on Aliança Catalana i l'esquerra independentista van topar de valent, i tres persones van acabar detingudes.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va ser el primer a fer l'ofrena i encetar l'acte amb la institucionalitat característica: passar revista de la policia catalana, vestida de gala, i retre homenatge a Rafael Casanova, acompanyat de la resta de l'executiu català, al so d'Els Segadors.