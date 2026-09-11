«L'esperança sempre serà més poderosa que la por»: el catalanisme es reivindica davant Rafael Casanova

"L'esperança sempre és i serà més poderosa que la por". Aquestes han estat les paraules del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, després de lliurar l'ofrena floral de la cambra catalana al monument de Rafael Casanova aquest Onze de Setembre, mentre sonava de fons l'himne del país vestint el discurs d'una èpica inesperada. L'acte ha reunit institucions, partits i entitats catalanistes per donar el tret de sortida a la Diada d'enguany. Un acte molt marcat pels moments de tensió que es van viure dijous al vespre al Fossar de les Moreres, on Aliança Catalana i l'esquerra independentista van topar de valent, i tres persones van acabar detingudes. Els diferents grups parlamentaris que han lliurat l'ofrena -PSC, ERC, Junts i Comuns- han fet alguna referència als fets, amb crítiques a la "confrontació" i han fet crides a la convivència.
El primer a fer l'ofrena ha estat el president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha encetat l'acte amb la institucionalitat característica: passar revista de la policia catalana, vestida de gala, i retre homenatge a Rafael Casanova, acompanyat de la resta de l'executiu català, al so d'Els Segadors. Qui ha parlat ha estat la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, que ha reivindicat una Catalunya "sense exclusions" com a "contrapunt" davant un món actual que "tanca fronteres": "En un món com l'actual, que tanca fronteres, que alimenta les pors i que confon massa sovint el benestar col·lectiu amb l'acumulació individual, volem pensar que Catalunya, precisament en aquest món, pot i vol actuar com a contrapunt", ha defensat Paneque.
Rull també ha apel·lat a la "cohesió interna" en la Diada dels "vuit milions de catalans": "Catalunya és una nació que no pregunta a la gent d'on ve, sinó on volem arribar", ha defensat el líder parlamentari, amb una referència velada a la formació de Sílvia Orriols. En aquest sentit, ha constatat que la presó i l'exili continuen sent expressions d'una "terrible falsa normalitat" amb què conviu el país, dedicant unes paraules a Carles Puigdemont, i ha recordat la primera ofrena de fa 125 anys per part d'un grup de joves que van ser detinguts: "Hem de mantenir els intangibles que han fet possible la nació catalana durant tot aquest temps", ha afegit, a la vegada que ha apuntat a la integració com a un d'aquests valors.
Socis i oposició envien un missatge a Illa
Rafael Casanova ha reunit el catalanisme, però dins aquesta unitat socis i oposició han aprofitat per enviar missatges al president del país. Per una banda, la secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha retret a l'executiu de Salvador Illa que governi Catalunya "sense ambició nacional" com si fos una comunitat autònoma més. En declaracions als periodistes després de la tradicional ofrena floral al monument a Rafael Casanova amb motiu de la Diada, ha alertat que l'actitud del Govern "està deixant el país més dèbil" en un context en què sorgeixen "reaccionaris": "Avui tant els reaccionaris com aquells que es resignen i volen governar sense ambició, empetiteixen el nostre país", ha exclamat amb contundència.
Ha estat més contundent el secretari general de Junts, Jordi Turull, qui ha acusat aquest divendres el president de la Generalitat de voler "tapar la mala gestió" del Govern amb "una cosa tan perillosa com fomentar la polarització". Turull ha assegurat en declaracions als periodistes després de lliurar la seva ofrena -on han comptat amb un grup graller que els ha acompanyat amb Els Segadors- que, "per acció o per omissió", l'executiu català "ha decidit que la nació es vagi desfent": "No convertim la revolta dels somriures en la revolució de l'odi entre nosaltres perquè seria letal pel país", ha exclamat el dirigent juntaire, repetint -pràcticament- les mateixes paraules que ja va oferir dijous al vespre al Fossar de les Moreres.
Els Comuns han estat l'única formació política que no ha enviat un missatge directe al Govern. La seva líder, Jèssica Albiach, acompanyada de la plana major del partit, ha assegurat que cal escollir entre la inclusió o la victòria d'aquells que fan "el joc de sumar zero" que "només porta beneficis als qui generen odi i por". També ha fet valdre que Catalunya "no és una foto fixa", sinó un "projecte col·lectiu en construcció". Amb tot, el ministre Urtasun també ha defensat una Catalunya "diversa" que es contraposa a "l'extremisme". Les crides a la convivència han marcat els primers compassos de la Diada, que s'aboca a una tarda de mobilitzacions descentralitzades en diferents ciutats del país, amb Barcelona com a vèrtex troncal.