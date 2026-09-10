Illa reivindica la convivència a les portes de la Diada: «Ningú és més català que ningú»

Convivència i integració. Sobre aquest elements ha pivotat el discurs institucional de Salvador Illa en la vigília de la Diada. El president de la Generalitat ha reivindicat la capacitat d'integrar que històricament ha demostrat Catalunya, un missatge que no és casual en un moment en què les enquestes pronostiquen un auge d'Aliança Catalana -l'acte aquesta tarda al Fossar de les Moreres ha acabat amb diverses càrregues policials contra els manifestants antifeixistes- i creixen els discursos contra les persones migrants, visibles després del crim de Manresa. "A casa nostra, l'odi no hi té cabuda", ha remarcat Illa, que també ha fet una crida a "continuar sent un sol poble". "Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes", ha afirmat.
El president ha demanat "unitat de país", com la que es va viure a la Diada de Sant Boi de 1976, de la qual es commemoren els 50 anys i que el Govern vol que sigui el fil conductor dels actes institucionals. És a través d'aquesta unitat d'acció, ha dit Illa, que es podrà fer front als reptes que té Catalunya, com el model educatiu -amb un malestar dels docents que no cessa-, les infraestructures -amb els problemes crònics de Rodalies-, l'accés a l'habitatge -els preus continuen disparats- o el nou model de finançament, pendent de tramitació al Congrés i sense una majoria garantida. "Si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd", ha advertit, en un missatge implícit a Junts perquè se sumi al consens per reformar el sistema.
Illa, que no ha fet cap referència a la situació de la llengua, ha insistit en la confiança en les possibilitats del país i ha fet una crida a "renovar" aquesta confiança, també en les institucions i les persones. També a "elevar el llistó de l'exigència i l'excel·lència col·lectiva", per "fer gran Catalunya sense mirar-se el melic o arronsar-se". En aquest sentit, ha demanat "convicció" per afrontar els reptes globals i implicar-se en la solucions en un moment d'incertesa i conflictes arreu del món. Ha recordat, així, la seva estada a Ucraïna la setmana passada, on va reunir-se amb el president, Volodímir Zelenski. "A Ucraïna hi ha en joc la seguretat i l'autonomia d'Europa, la nostra seguretat i la nostra autonomia", ha advertit.
Guerres, irrupció de la intel·ligència artificial o canvi climàtic, aquestes són algunes de les qüestions que ha ressaltat el president. "Catalunya s'està preparant bé i amb ambició per afrontar-los amb solvència", ha dit, i ha situat el país al costat dels valors europeus i de la pau, d'una tecnologia al servei de la dignitat de les persones i de donar resposta al canvi climàtic seguint els criteris de la ciència. "Catalunya ho té tot perquè li vagi bé", ha dit, i ha fet una crida per situar el país com "el millor lloc d'Europa per viure, conviure, estudiar, treballar, invertir, crear, emprendre, estimar i somiar".