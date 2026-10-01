Urquinaona recupera l'esperit postsentència en el novè aniversari de l'1-O

L'aniversari del referèndum de l'1 d'Octubre és un dia assenyalat per l'independentisme. En el novè, centenars de persones, convocats per l'ANC, Òmnium i l'Assemblea de Joves, s’han manifestat al centre de Barcelona per commemorar el primer d'octubre del 2017. Una concentració convocada a la plaça d'Urquinaona que s'ha produït sense incidents, i on els manifestants han llançat un avís cap als partits independentistes: "Volem saber si estan disposats a acompanyar-nos". Un cop la manifestació ha quedat desconvocada, però, la plaça, símbol del moviment, ha recuperat l'esperit postsentència i s'han viscut moments de tensió amb els Mossos d'Esquadra.
Un cop dissolta la convocatòria, un grup de persones, majoritàriament joves, han fet, primer, llançaments contra la comissaria de la policia espanyola, a la Via Laietana, i després contra el cordó policial dels Mossos d'Esquadra, ja a la plaça Urquinaona. La tensió ha anat en augment i els joves han creat una barricada amb contenidors que han incendiat al carrer Pau Claris amb Casp, fins que els Mossos han dispersat el grup i els contenidors amb les furgonetes mentre els joves els insultaven i continuaven llançant-los objectes.
Posteriorment, els agents de la policia catalana han explicat a l'Agència Catalana de Notícies que un grup de persones encaputxades han fet diversos llançaments de pirotècnia, ous i pots de fum als efectius policials desplegats per fer protecció de l'edifici de Prefectura de la policia espanyola a Via Laietana. Cap a dos quarts de nou, un grup de persones s'han desplaçat fins a plaça Urquinaona i ha començat a creuar contenidors i a cremar-los en diversos punts i cruïlles, així com a fer llançaments a la línia policial.
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