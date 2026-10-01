La cassolada per l'habitatge reclama l'aprovació dels decrets a l'espera de Junts

El moviment per l'habitatge no afluixa i continua exigint des de totes les vies possibles l'aprovació dels dos decrets que es votaran aquest divendres al Congrés dels Diputats. Aquest dijous al vespre, a la plaça Sant Jaume, davant les portes del Palau de la Generalitat, més d'un centenar de persones s'han concentrat per fer sentir la seva veu amb una sonora cassolada -també acompanyada del ja tradicional soroll de claus trincant com a símbol de la protesta- i exigir mesures contundents contra la crisi habitacional. Ho fan a l'espera de la reunió de l'executiva de Junts, que arrencarà a les nou de la nit, formació que té la clau de volta per tirar endavant les mesures de Sánchez, o tombar-les.
En la protesta d'aquest vespre, simultània a l'acampada que es manté a la plaça Catalunya, s'han pogut veure pancartes que demanen fer fora els "especuladors" i els fons voltor dels barris de la ciutat, i, sobretot, garantir un habitatge assequible per a tota la ciutadania. Com és habitual, també s'han sentit proclames esperonant la "vaga general", una idea que fa temps que plana dins del sector, i que podria sumar-se als altres conflictes socials que perduren a Catalunya, com el dels docents o el dels metges, entre molts d'altres. Avui, però, el focus és l'habitatge.
A la plaça Sant Jaume també s'hi han pogut veure algunes espelmes en record de les persones que s'han tret la vida ofegades per la crisi de l'habitatge. El darrer cas, el d'en Javier, un home de seixanta anys que es va suïcidar dimecres a l'Hospitalet abans que el desnonessin de la botiga. Aquest, però, no és un fet aïllat. Fa dues setmanes també es va treure la vida l'Olga, i l'Ajuntament de Barcelona té constància que hi ha més d'un centenar de casos en què persones en risc de desnonament han tingut ideacions suïcides.
A Lleida, una de les ciutats on hi havia prevista cassolada, finalment la concentració es preveu per a aquest divendres a dos quarts de set de la tarda en una convocatòria de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH). La plataforma reaccionarà a la votació dels decrets d’habitatge i donarà veu a persones del seu col·lectiu per casos actius d'execucions hipotecàries i de lloguer. Així mateix, es farà un homenatge a l'Olga, veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar prop de cinc mesos després de ser desnonada.