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Brussel·les ofereix més de 40.000 bitllets de tren gratis per als joves de 18 anys

Societat

  • L'estació de Fabra i Puig de Barcelona, en una imatge d'arxiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 01 d’octubre de 2026 a les 18:22

La Comissió Europea ha obert una nova convocatòria del programa DiscoverEU que ofereix gairebé 41.000 bitllets de tren gratuïts pels joves de 18 anys. Hi poden participar els joves nascuts el 2008 dels estats membres de la UE, i dels associats al programa Erasmus+: Islàndia, Liechtenstein, Macedònia del Nord, Noruega, Sèrbia i Turquia.

Cada candidat haurà de completar un formulari amb preguntes sobre la UE al portal Europeu de la Joventut. L'executiu comunitari assignarà els bitllets segons la puntuació de cada participant. El comissari de Joventut, Glenn Micallef, ha ressaltat que es tracta d'una "oportunitat" per descobrir el continent amb tren, viure "noves experiències" i conèixer gent d'altres països.

A banda del bitllet, també s'oferirà la targeta Europea de la Joventut DiscoverEU amb descomptes pel transport públic, actes culturals, allotjament, gastronomia i esports. A més, per primera vegada, les 250 persones amb més bona nota obtindran una nit d'allotjament gratuïta en algun hostal adreçat als joves.

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