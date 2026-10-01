Suspès el primer desnonament pel «decret Maricarmen» al barri de Sant Andreu

El jutjat ha suspès fins a nova data el desnonament d'una dona, la Macarena, al barri de Sant Andreu de Barcelona que estava programat aquest dijous. L'anunci de la suspensió l'ha fet Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, mentre prop d'un centenar de persones estaven concentrades al carrer d'Otger, on viu la Macarena, precisament per intentar evitar el llançament. Segons ha explicat Aragonès en una atenció a mitjans després de conèixer la decisió del jutjat, aquest ha acceptat suspendre fins a nou avís el desallotjament després que l'equip legal del sindicat exigís la suspensió al·legant el nou decret aprovat pel Consell de Ministres, l'anomenat "decret Maricarmen".
"És el primer cas en què tenim constància que això hagi passat", ha dit Aragonès sobre la suspensió després de demanar-la emparant-se en el decret d'habitatge. De fet, la comitiva judicial no ha arribat a venir i, segons assenyalen els Mossos, el dispositiu policial per aquest desnonament s'ha anul·lat. El moment de conèixer la suspensió, les persones concentrades ho han celebrat i s'han desplaçat cap a un altre barri per impedir un altre desnonament.
En un missatge a les xarxes socials, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, també ha reaccionat a la notícia de la suspensió del desnonament de la Macarena, assegurant que aquest cas serà "el primer de molts". El comentari de la ministra arriba el dia abans de la votació dels dos decrets d'habitatge al Congrés.
El cas de la Macarena
El d'aquest dijous era el segon intent de desnonament de la Macarena, ja que ja va haver-hi un primer intent el 16 de juliol passat, quan membres del Sindicat de Llogateres i el Sindicat d’Habitatge de Sant Andreu es van concentrar davant de l'habitatge i van evitar que el desnonament es dugués a terme.
Segons el Sindicat de Llogateres, la Macarena és una persona en situació de vulnerabilitat, sense alternativa residencial i amb un diagnòstic de salut mental. Per això, el sindicat va demanar dimecres un incident de suspensió del desnonament en aplicació del Reial decret llei 26/2026, amplia fins al 31 de desembre de 2030 la protecció davant determinats desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat que no disposin d’una alternativa habitacional.
La Macarena no té ingressos actualment ja que se li ha esgotat l'atur i des del 2024 que no paga el lloguer, segons han explicat membres del Sindicat d'Habitatge de Sant Andreu. D'acord amb fonts sindicals, la Macarena viu al pis des del 2017 després d'acordar verbalment una renda de 750 euros amb la propietat, que és un petit propietari. El pagament, però, es feia sense contracte i en efectiu.
El Sindicat de Llogateres assenyala que els anys següents la propietat li va apujar el lloguer. El 2024 ella va demanar formalitzar la relació contractual, però la propietat ho va rebutjar, segons les mateixes fonts. "A partir d’aquell moment, va començar un període d’assetjament i xantatge per aconseguir que abandonés l’habitatge", indiquen.