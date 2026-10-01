Gairebé la meitat de les persones d'entre 30 i 44 anys són llogateres

El nombre de llogaters ha anat augmentant en detriment dels propietaris a Catalunya l'última dècada, i és en les franges d'edat centrals on la tendència s'ha accentuat, segons dades de l'Enquesta de Condicions de Vida de l'INE recollides per Idescat i consultades per l'ACN. Entre les persones d'entre 30 i 44 anys, el nombre de llogaters, ha pujat del 28,5% el 2013 fins al 47,7% el 2025. En la franja de 45 a 64 anys, són menys, ja que se situen en el 26,8%, però s'han gairebé duplicat des del 15% del 2013. Entre els menors de 30 i els majors de 65 no hi ha hagut canvis significatius els últims anys. En conjunt, el pes dels llogaters és ara del 28%, una xifra que ha ascendit respecte a l'11,8% fa dos dècades i el 19,4% en fa una.
Per contra, els qui viuen en un habitatge on algun membre de la llar és el propietari han anat a la baixa, del 74% al 67% en els darrers 12 anys. Per edats, entre les persones de 30 a 44 anys l'any 2013 pràcticament dos terços vivien en règim de propietat, i aquesta xifra ha caigut en picat fins al 45%, i ja són menys que els llogaters. Entre els de 45 a 64 anys, vuit de cada deu eren propietaris fa una dècada, i ara no arriben a set de cada deu.
Per sexes, l'enquesta reflecteix que les dones tenen un pes lleugerament més alt de llogateres (29,7%) que els homes (26,8%), i aquest percentatge ha anat creixent durant l'última dècada a un ritme similar en els dos sexes.
Menys permanència al mateix habitatge
D'altra banda, l'informe "Vides futures" fet públic pel govern espanyol aquesta setmana recull que el pes creixent del lloguer és una de les causes que està portant més rotació residencial. En aquest sentit, el 2021 només el 36% de la població espanyola residia al mateix habitatge que deu anys abans, pràcticament la meitat que als anys 90, amb un 70%. Segons l'informe, a banda del pes més gran del lloguer, hi hauria unes "trajectòries educatives, laborals i familiars cada cop més canviants" i "dificultats d'accés o permanència a l'habitatge". El document assegura que la mobilitat residencial encara anirà més a l'alça en els pròxims anys fins al 2050.
El mateix informe també creu que en el futur, "el lloguer es consolidarà com una via principal d'accés a l'habitatge entre els qui s'emancipen, en línia amb l'evolució l'última dècada". Ser propietari serà encara la preferència, però això es podrà satisfer en la mesura que es puguin "seguir ampliant les oportunitats d'accés a l'habitatge" des de la política.
L'aspiració a tenir un habitatge propi entre els llogaters es confirma en una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió de juliol del 2025, en què el 82% d'aquest col·lectiu afirmava que li agradaria adquirir un habitatge de propietat, si pogués. El 16% considerava el lloguer com l'opció més adient a la seva vida a llarg termini.