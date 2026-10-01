Suspenen la darrera sessió del judici de Roger Español per incompareixença d'un dels acusats

La darrera sessió del judici contra quatre antiavalots per la lesió que Roger Espanyol va patir l'1 d'octubre de 2017 ha quedat suspesa després que un dels acusats no hagi comparegut per motius de salut. Segons ha explicat la representant de l'advocacia de l'Estat que exerceix de defensa del policia, es tracta de l'inspector del cos de la Policia Nacional acusat.
"Ha concorregut en una causa mèdica sobtada i sobrevinguda que l'impedeix comparèixer", ha explicat. El tribunal ha decidit ajornar la sessió fins a les 13:00 hores i ha demanat a la lletrada que aporti documentació per justificar aquesta incompareixença i decidir si es reprèn o no el judici.
Benet Salellas, l'advocat d'Español, ha lamentat la “falta de cortesia" i ha afirmat que les acusacions no han estat informades sobre la situació prèviament. Per aquest motiu, ha exigit que es dicti una ordre de recerca i captura contra aquest policia. “Davant la falta d’informació documental i la incompareixença d’un acusat per un delicte pel qual se li exigeixen tretze anys de presó, demanem una ordre de recerca i captura”, ha comentat Salellas, que ha assegurat que la situació és “d’incompareixença” i que l’acusat “ha de ser portat per la força davant del tribunal”.
Els Mossos descarten que l’escopeter acusat apuntés directament Español
En la penúltima jornada del judici d'Español d'aquest dimecres, els Mossos d'Esquadra han descartat que l’escopeter acusat de buidar l’ull a Roger Español l’1 d’octubre del 2017 l’apuntés directament. Els professionals de la Unitat de Fotografia i Audiovisuals de la Científica han assegurat que en l’observació de les imatges recopilades als voltants de l’escola Ramon Llull, “l’arma està inclinada” i “està apuntant a terra”. De fet, ha assenyalat que la bala de goma “rebota” i, posteriorment, impacta en Español.
Alhora, també han reconegut que l’acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió. D’altra banda, els pèrits han precisat que la distància entre la víctima i l’agent antiavalots era de 14,12 metres. Precisament, respecte a aquesta distància, Neil Corney, de l'Omega Research Foundation, l’ha qualificat de “curta” i “no respecta la distància mínima de 25 metres” que recomanen. Encara que, a la vegada, ha admès que de forma “excepcional” podria ser vàlida. A més, en la seva declaració, ha indicat que “just abans d’efectuar” el tret el policia “s’apropa” a la direcció de Roger Español. Ho va fer “al voltant d’un metre” i com a conseqüència, “la distància es redueix”.
Vulneració de drets lingüístics al judici
El judici no està exempte de polèmica. Durant les intervencions de les acusacions, es va denunciar problemes evidents per poder parlar en català, amb intèrprets que desconeixien la llengua i no podien traduir de manera correcte les intervencions. Òmnium, Irídia i l'ANC ho van denunciar i el conseller Ramon Espadaler va admetre que havia estat un "episodi lamentable". Va donar 48 hores a l'empresa perquè donés les explicacions pertinents.
Així, com va avançar Nació, el Departament de Justícia va acordar incoar un expedient per imposar penalitzacions econòmiques a l'empresa d'interpretació arran dels problemes lingüístics que hi va haver al judici. D'altra banda, segons ha pogut saber aquest diari, des del Departament també traslladaran a la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que, en casos extraordinaris, la llei permet habilitar com a intèrpret qualsevol persona que conegui la llengua, més enllà dels traductors o intèrprets que posa el Departament en determinades seus judicials. És a dir, que el tribunal hauria pogut encarregar la traducció a alguna persona present a la sala, cosa que no va passar en el cas d'Español.