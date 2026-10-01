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El Sindicat de Llogateres fa una crida a unir-se a l'acampada de plaça Catalunya

Societat

  • Els acampats a la plaça Catalunya de Barcelona -

ARA A PORTADA

Publicat el 01 d’octubre de 2026 a les 09:50

El portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ha fet una crida a unir-se a l'acampada de plaça Catalunya després de la cassolada convocada per aquest dijous al vespre a les places dels ajuntaments. En el cas de Barcelona, l'acció serà a plaça Sant Jaume.

Des de la concentració per evitar un desnonament a Barcelona, Aragonès ha afirmat que el "negoci de l'habitatge provoca molt de patiment i morts" i ha defensat que els decrets que s'han de votar aquest divendres al Congrés poden "en alguns casos" estalviar patiment. Per això, ha dit que els partits que tinguin intenció de tombar-los "tinguin sobre la seva consciència les morts que s'estan produint". Aragonès ha afirmat que, més enllà d'aquests decrets, "cal lluitar per molt més".

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