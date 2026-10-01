El Sindicat de Llogateres fa una crida a unir-se a l'acampada de plaça Catalunya

El portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ha fet una crida a unir-se a l'acampada de plaça Catalunya després de la cassolada convocada per aquest dijous al vespre a les places dels ajuntaments. En el cas de Barcelona, l'acció serà a plaça Sant Jaume.\r\n\r\nDes de la concentració per evitar un desnonament a Barcelona, Aragonès ha afirmat que el "negoci de l'habitatge provoca molt de patiment i morts" i ha defensat que els decrets que s'han de votar aquest divendres al Congrés poden "en alguns casos" estalviar patiment. Per això, ha dit que els partits que tinguin intenció de tombar-los "tinguin sobre la seva consciència les morts que s'estan produint". Aragonès ha afirmat que, més enllà d'aquests decrets, "cal lluitar per molt més".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEl Javier, un sabater de 60 anys de l'Hospitalet, se suïcida abans que el desnonessin de la botiga David Cobo\r\n\r\n