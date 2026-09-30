Detenen a Barcelona un home buscat al Pakistan per homicidi amb arma de foc

Els Mossos d'Esquadra han detingut al districte barceloní de Ciutat Vella un home de 25 anys amb una ordre de detenció vigent del Pakistan. Segons ha explicat el cos policial català, l'individu està acusat d'un homicidi amb arma de foc i de ferir greument una altra persona el 2018 en una disputa per l'apropiació il·legal de terres. Alhora, els Mossos indiquen que el detingut també va participar en un homicidi el 2025.\r\n\r\nLa detenció va tenir lloc aquest passat dilluns a les cinc de la tarda. Agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Ciutat Vella el van agafar davant del número 76 del carrer Nou de la Rambla. L'home, al qual consta un antecedent, va passar a disposició judicial dimarts.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEl Javier, un sabater de 60 anys de l'Hospitalet, se suïcida abans que el desnonessin de la botiga David Cobo\r\n\r\n