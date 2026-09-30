Els canvis més importants a la normativa de circulació que entren en vigor aquest dijous

Aquest dijous 1 d'octubre entraran en vigor diversos canvis en la normativa de circulació, els quals tenen un impacte directe en el dia a dia del conjunt de la població que té permís per conduir, i també a totes aquelles persones que fan servir mitjans de transport que no requereixen acreditació prèvia, com els patinets o les bicicletes. L'objectiu de la direcció general de trànsit és, segons asseguren, protegir la vida dels més vulnerables i minimitzar les situacions de risc a la carretera.
Les més destacades, la majoria de les quals pengen d'un canvi de directrius des del govern espanyol, són la prohibició d'anar en moto amb sandàlies o xancles; l'ús obligatori de guants en carreteres interurbanes i que l'edat mínima per fer servir els patinets elèctrics i els altres vehicles individuals sigui de 15 anys, entre altres. En aquesta línia, també serà obligatori fer servir casc i armilla reflectant quan hi hagi poca visibilitat. A més, des d'aquest dijous també entren en vigor canvis significatius en el funcionament dels semàfors.
Canvis per a tots els vehicles
El principal canvi afecta al funcionament dels semàfors. El nou reglament estableix que, a partir d'aquest dijous, el semàfor dels passos de vianants no podran estar en taronja per als vehicles mentre el dels vianants estigui en verd. És a dir, que sempre que el semàfor dels vianants estigui en verd, els vehicles el tindran en vermell i hauran d'aturar-se per complet. Des de la DGT defensen que aquesta mesura protegirà en especial les persones vulnerables, que podran travessar el pas zebra en tot moment amb seguretat.
Canvis per als patinets elèctrics i les bicicletes
La regulació sobre els patinets elèctrics és una de les que s'endureix més. L'edat mínima per circular-hi serà els 15 anys, caldrà fer servir sempre casc i una armilla reflectant en els casos en què la visibilitat sigui reduïda, caldrà portar sempre els llums encesos; i en les vires interurbanes només s'hi podrà circular pels carrils adaptats i senyalitzats, com ara els carrils aptes per a bicicleta.
En el cas de les bicicletes, tots els ciclistes estan obligats a dur casc per vies interurbanes; els repartidors professionals han d'anar habilitats amb una armilla reflectant, i per avançar a un ciclista caldrà rebaixar la velocitat fins a vint quilòmetres per sota el límit. En aquesta línia, dins les ciutats, els ciclistes aniran preferentment pel centre del carril, i els vehicles de motor se situaran com a mínim 5 metres al darrere. En els carrers de doble sentit, podran fer-ho, però mai sobrepassant els 30 quilòmetres per hora.
Canvis per als motoristes
Els motoristes també veuran canvis significatius a l'hora de desplaçar-se a partir d'aquest dijous. En primer lloc, conductors i passatgers han de portar guants de protecció en vies interurbanes i calçat tancat a tot arreu. Els cascs dels usuaris de ciclomotors hauran d'estar homologats; no n'hi haurà prou que estiguin certificats, de la mateixa manera que els repartidors professionals -com en les bicicletes- també estaran obligats a dur una armilla reflectant.
A banda dels canvis per als motoristes, en el cas dels cotxes, se suprimeixen les exempcions de portar el cinturó posat que hi havia per a conductors de taxi, de mercaderies i d'autoescoles; ara l'hauran de portar sempre. I, un altre canvi significatiu és que, en vies interurbanes, en cas de retenció, els conductors hauran de deixar un espai central lliure per deixar pas a policia i emergències.