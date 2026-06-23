El govern espanyol prohibeix als menors de 15 anys conduir en patinet elèctric

El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts 23 de juny una reforma del Reglament General de Circulació que endureix les normes per als vehicles de mobilitat personal (VPM), les motocicletes i les bicicletes. Una de les principals modificacions fa referencia a l'edat mínima fixada per conduir un VMP, que passa a ser els 15 anys. A més, també s'imposa als usuaris l’obligatorietat de dur casc i, en casos de baixa visibilitat, una armilla reflectant. En cas d'incomplir la normativa, les multes arribaran als 200 euros.
La reforma també introdueix canvis importants per als motoristes i, a partir de l'entrada en vigor de la norma, conductors i passatgers hauran de portar guants de protecció a les vies interurbanes i calçat tancat en qualsevol tipus de via. En cas contrari, la sanció també serà de 200 euros.
Pel que fa als ciclistes, desapareixen les excepcions actuals i el casc serà obligatori per a tots els usuaris que circulin per vies interurbanes; a més, els repartidors que treballin amb bicicleta, motocicleta, ciclomotor o patinet hauran de portar sempre casc i armilla reflectant. Els conductors que avancin un ciclista hauran de reduir la velocitat almenys 20 km/h respecte al límit de la via i mantenir una separació lateral mínima d'1,5 metres i, en vies urbanes, les bicicletes podran circular preferentment pel centre del carril per augmentar la seva seguretat.
Cinturó obligatori per als taxistes
Una altra de les modificacions destacades és la desaparició de les excepcions que fins ara permetien a alguns professionals, com taxistes, conductors de vehicles de mercaderies o professors d'autoescola, circular sense cinturó en determinades circumstàncies. Amb la nova regulació, tots hauran de portar-lo cordat en tot moment.
La reforma incorpora, a més, per primera vegada la definició legal d'"usuari vulnerable de la via", una categoria que inclou aquelles persones que, per les característiques del vehicle que utilitzen o per la seva edat, tenen un risc més elevat de patir lesions greus en cas d'accident. Els canvis entraran en vigor a partir del pròxim 1 d’octubre, excepte l’obligació de casc homologat per a usuaris de motocicletes, que entrarà en vigor l’1 d’octubre del 2027.