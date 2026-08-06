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Tallada la carretera que uneix Andorra i la Seu d'Urgell per una esllavissada

Societat

  • Captura de pantalla de la carretera que ha quedat tallada per una esllavissada -

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Publicat el 06 d’agost de 2026 a les 18:33

La carretera N-145, l'única que connecta Andorra amb la Seu d'Urgell, ha quedat tallada aquest dijous al vespre a causa d'una esllavissada fruit dels ruixats que cauen al Pirineu català. L'incident s'ha produït a uns tres quilòmetres de la frontera amb Catalunya des d'Andorra. L'elevat volum d'aigua ha fet baixar una torrentera des del vessant de la muntanya i, de retruc, ha arrossegat sediments i roques que han caigut al mig de la carretera, obligant a tallar-la.

Diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra s'han desplaçat fins al lloc de l'incident per regular el trànsit i evitar que es produeixin accidents. A causa de l'esllavissada s'han produït llargues retencions provinents d'Andorra en direcció a la Seu d'Urgell. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu intensitat de pluja en alguns punts de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i també de més de 90 en tres hores.

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