Tallada la carretera que uneix Andorra i la Seu d'Urgell per una esllavissada

La carretera N-145, l'única que connecta Andorra amb la Seu d'Urgell, ha quedat tallada aquest dijous al vespre a causa d'una esllavissada fruit dels ruixats que cauen al Pirineu català. L'incident s'ha produït a uns tres quilòmetres de la frontera amb Catalunya des d'Andorra. L'elevat volum d'aigua ha fet baixar una torrentera des del vessant de la muntanya i, de retruc, ha arrossegat sediments i roques que han caigut al mig de la carretera, obligant a tallar-la.\r\n\r\nDiverses patrulles dels Mossos d'Esquadra s'han desplaçat fins al lloc de l'incident per regular el trànsit i evitar que es produeixin accidents. A causa de l'esllavissada s'han produït llargues retencions provinents d'Andorra en direcció a la Seu d'Urgell. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu intensitat de pluja en alguns punts de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i també de més de 90 en tres hores.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\nEl Meteocat pronostica pluges de fins a 90 litres en tres hores Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n