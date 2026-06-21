El truc infal·lible de la DGT per evitar embussos durant les vacances

Les vacances d'estiu a Catalunya suposen la mobilització de centenars de milers de vehicles per tot el territori: des d'escapades de pocs dies fins a persones que agafen el cotxe, la moto o la caravana per sortir del principat. En aquest sentit, aquesta situació es pot repetir a tot l'Estat. Molts catalans decideixen agafar la carretera per recórrer zones espanyoles i així evitar-se vols o problemes en aeroports.
Els embussos i les retencions a les sortides de grans ciutats o en cruïlles importants de les vies de circulació (la més coneguda podria ser l'AP-7) poden convertir l'inici o el final d'un viatge en un veritable maldecap. És una situació que els conductors i la mateixa Direcció General de Trànsit (DGT), a més del Servei Català de Trànsit (SCT), volen evitar de totes totes. És per això que la primera entitat, la DGT, fa anys que informa d'un truc infal·lible per evitar-ho.
La DGT ho té molt clar i així ho fa saber: el moment en què decideixes sortir de casa és tan important com la ruta que escullis. Per evitar les retencions habituals, Trànsit també recomana evitar les sortides els divendres entre les 15:00 i les 22:00 hores i els dissabtes al matí, entre les 9:00 i les 14:00 hores, ja que són els moments de major intensitat circulatòria a les sortides dels grans nuclis urbans.
Sembla una indicació molt evident, però en el cas de que sigui possible, poder programar sortir fora d'aquestes franges pot estalviar molts problemes als conductors. Per a tornar, mateixes indicacions contundents, que sembla que tothom coneix, però que cal aprofitar el màxim: el millor és no deixar el retorn per a diumenge a la tarda, especialment entre les 19:00 i les 00:00 hores, quan es concentren la majoria dels moviments i les entrades a les ciutats pateixen les pitjors retencions. Sempre que sigui possible, és clar.
Un aiguat a l'estiu? Els consells de Trànsit
El Servei Català de Trànsit fa anys que difon una guia amb quatre consells de seguretat viària per afrontar una situació que molts conductors no acaben de tenir al cap durant els mesos d'estiu: uns forts aiguats o una pluja torrencial que els pot deixar aturats a la carretera, els pot impedir circular o pot evitar el retorn a casa. Aquells que s'hi vulguin afrontar haurien d'apuntar-se de valent aquestes indicacions. El primer -encara que sembli obvi- és reduir la velocitat, ja que amb la carretera inundada és més complicat mantenir el control del vehicle.
El segon consell és estacionar en un lloc segur en cas de pluja torrencial. El tercer, no travessar zones inundades i, el quart, augmentar la distància de seguretat amb els vehicles de davant. Aquesta última recomanació és important perquè amb el terra moll augmenta considerablement la distància de frenada. Així, hi ha menys marge per a la reacció en cas que el cotxe de davant freni bruscament.