La infracció de trànsit que comporta 17 multes dels Mossos cada dia: ho fan molts conductors

Circular massa enganxat al vehicle del davant pot comportar una multa de 200 euros i la retirada de quatre punts del carnet encara que no s'hagi produït cap accident. Així ho ha avançat El matí de Catalunya Ràdio aquest dijous, que ha recordat que no respectar la distància de seguretat és una de les infraccions més habituals i també una de les més perilloses a la carretera.
Molts conductors associen aquest tipus de multa només als encalços o xocs per darrere, però la normativa permet sancionar simplement per circular massa a prop del vehicle precedent. La Direcció General de Trànsit (DGT) recorda que mantenir una separació suficient és obligatori per poder reaccionar davant una frenada sobtada o qualsevol imprevist.
No guardar aquesta distància de seguretat és considerada una infracció greu. La sanció habitual és de 200 euros i la retirada de quatre punts de conduir. En casos de conducció especialment temerària, les sancions poden augmentar fins als 400 euros i la pèrdua de 6 punts de carnet.
La regla dels dos segons
La DGT recomana aplicar la coneguda "regla dels dos segons" per calcular la distància correcta. El sistema és senzill: cal escollir una referència fixa de la carretera -com un pont o un senyal- i assegurar-se que passen almenys dos segons entre el moment en què el vehicle del davant hi passa i el moment en què hi arriba el teu cotxe. En condicions meteorològiques adverses, com pluja o boira, el marge hauria de ser superior. Amb asfalt mullat o poca visibilitat, la distància de frenada pot créixer considerablement i reduir el temps de reacció del conductor.
També hi ha excepcions i situacions regulades per la normativa. Per exemple, en carreteres amb més d'un sentit o durant avançaments, la distància entre vehicles es pot reduir temporalment, però sempre mantenint unes condicions mínimes de seguretat. En vies convencionals, la DGT també recorda que deixar espai suficient facilita que altres conductors puguin avançar amb més visibilitat i menys risc.
Controls i radars específics
La vigilància sobre aquesta infracció també s'ha reforçat amb nous sistemes de control. Alguns radars i càmeres ja poden detectar si els vehicles circulen massa a prop els uns dels altres en determinats trams amb alta intensitat de trànsit.
Aquests dispositius formen part de l'estratègia de Trànsit per reduir els accidents evitables i conscienciar sobre una pràctica que molts conductors continuen menystenint, però que pot tenir conseqüències greus tant en seguretat com en sancions econòmiques. Mantenir la distància de seguretat no és només una obligació legal, sinó una de les mesures més efectives per prevenir accidents. Una frenada inesperada o un segon de distracció poden ser suficients perquè un vehicle massa enganxat no tingui marge per reaccionar a temps.