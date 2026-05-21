21 de maig de 2026

Cerca Search | Newsletters Newsletter |

ara mateix

ARA MATEIX

Societat

Govern i Tercer Sector Social signen un acord amb 150 milions en dos anys per a pobresa infantil i sensellarisme

  • El president Illa i el president de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social, Xavier Trabado -

ARA A PORTADA

Publicat el 21 de maig de 2026 a les 19:05
Actualitzat el 21 de maig de 2026 a les 19:06

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha signat aquest dijous amb el president de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, Xavier Trabado, un acord en matèria de cohesió social, polítiques socials i pressupost per al termini 2026-2027. Entre d'altres, el pacte inclou una partida de 75 milions d'euros per als dos anys destinada a combatre la pobresa infantil i la mateixa quantitat per a l'àmbit del sensellarisme, 35 milions aquest any i 40 el que ve. El document fixa un conjunt de compromisos orientats a reforçar les polítiques socials, garantir la sostenibilitat de les entitats i millorar la resposta davant les desigualtats i les situacions de vulnerabilitat, segons afirma l'executiu català.

 

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar