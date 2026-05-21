8.000 assistents i 600 cantaires: així rebrà la Sagrada Família al Papa

El papa Lleó XIV inaugurarà la Torre de Jesús de la Sagrada Família en la seva visita a Catalunya el 9 i 10 de juny propers i avui el director general de la Junta Constructora, Xavier Martínez, i l'arquitecte cap, Jordi Faulí, han explicat en què consistirà l'acte d'inauguració i benedicció, quan es commemora el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
Xavier Martínez ha assenyalat que la Junta va descartar recórrer al pressupost de la basílica per cobrir les despeses de la commemoració del centenari de Gaudí. En lloc d'això es va recórrer a les empreses que col·laboren normalment amb el temple i el pla ha estat qualificat d'èxit. "El 100% del cost de tots els actes, 3,2 milions d'euros, han estat aportats íntegrament per empreses col·laboradores". L'acte del 10 de juny tindrà un cost de 200.000 euros.
Entre les empreses hi ha CaixaBank, Condis, Fundació Endesa, Despatx Cuatrecasas, Henkel, Prosegur, Viking, Clorian, Tiqets i Telefónica, entre d'altres. L'acte principal serà una eucaristia en memòria de Gaudí, la inauguració i la benedicció de la torre. Unes 8.000 persones podran seguir la cerimònia, la meitat en l'interior (1.300 d'elles provinents de les parròquies i la resta autoritats i vinculades a la basílica) i l'altra a l'exterior del temple.
Faulí ha explicat que Gaudí no va definir mai l'interior de les torres. La Torre de Jesús té onze finestrals per il·luminar-la i, segons ha subratllat l'arquitecte, s'ha erigit seguint sempre les instruccions de Gaudí. La creu de la Sagrada Família -gairebé 100 tones- és, com totes les gaudinianes, té una forma acampanada. "Gravant sobre quatre altíssimes columnes del creuer i just al damunt de l'altar, s'alçarà un gran cimbori, rematat a 160 (176) metres per una grandiosa creu de quatre braços acanalats per poder esguardar el panorama", segons va deixar escrit.
"Al mig -va dictar Gaudí-, hi haurà l'Anyell Diví. La creu serà de crestall, de dia reflectirà la llum del sol, i a la nit, per medi d'uns potents focus, projectaran feixos de llum sobre la ciutat". Faulí ha explicat que s'està acabant de restaurar el que era l'estudi de Gaudí, "un lloc senzill que expressa com vivia i treballava".
Resta sobre la taula que en el transcurs de la visita al temple, Lleó XIV pugui recollir-se uns moments a la cripta i pregui davant la tomba de Gaudí. El que sí que està confirmat és la presència de 600 cantaires de tot Catalunya que tindran un ppaer important en la litúrgia. Es creu que pot haver uns 250 bisbes a la Sagrada Família.