La lletra petita de l'acord entre el Govern i els Comuns pels pressupostos

El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, han signat aquest dijous al matí l'acord de pressupostos, que dona via lliure a l'aprovació dels nous comptes i oxigen polític al Govern per acabar la legislatura. Els pressupostos s'aprovaran divendres al matí abans de portar-los al Parlament. La lletra petita de l'acord passa sobretot per l'habitatge: 2.500 milions per pal·liar l'emergència habitacional, 1.200 milions pel Pla de Barris i convertir oficines buides en habitatge protegit. També prolongar l'R-Aeroport i fins a Terrassa de cara al 2030 i crear una direcció general per sancionar qui especuli amb els pisos.
La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha dit que l'acord "posa mirada a mig termini" i pensa en l'any 2027 i 2028, en àmbits com l'habitatge, la inversió territorial o la cohesió social. "Els pressupostos ens aportaran estabilitat, ambició de país i sentit de la responsabilitat", ha afirmat Romero, que ha reivindicat que la majoria progressista aporta "estabilitat" i és operativa. Amb els nous acords, la consellera ha dit que els pressupostos "són millors" que els que el Govern va presentar fa dos mesos en solitari. "Els pressupostos són la llei més important que aprova el Parlament i ens dona estabilitat a les forces de la investidura i una certa tranquil·litat", ha dit.
La consellera ha desitjat que aquests no siguin els únics pressupostos de la legislatura, i ha recordat que si finalment s'aprova el nou finançament Catalunya disposarà de 4.700 milions d'euros addicionals que s'haurien d'incorporar al pressupost. "La nostra voluntat és tenir pressupostos anualment", ha afirmat Romero.
Mesures en salut, interior i inversions territorials
L'acord complementari, que se suma al que ja van tancar els Comuns amb el Govern fa uns mesos, inclou també mesures contra la pobresa energètica, amb un fons d'atenció solidària abans de l'estiu de 2026 per rescatar famílies en situació de vulnerabilitat. Està previst que tingui un pressupost inicial de tres milions d'euros, que pugi a 10 milions l'any 2027. En l'àmbit de salut, el Govern es compromet a elaborar un pla per incrementar el nombre de llevadores i mantenir les que es formen a Catalunya, de manera que es pugui garantir l'atenció dels centres de salut sexual i reproductiva arreu del país.
En l'àmbit d'Interior, han pactat crear abans del primer semestre de 2027 la Comissaria General de Prevenció i Denúncia de les Violències Masclistes, i reforçar i ampliar els grups d'atenció a la víctima dels Mossos, així com les unitats d'investigació dels delictes vinculats a les violències masclistes. A això s'hi sumen diverses inversions territorials, per exemple construir una coberta a la pista esportiva del CEIP Àngel Guimerà de Pallejà, crear un nou espai per ubicar el centre de Salut Mental a Santa Coloma de Gramenet o posar més diners a la reforma de l'aparcament i la plaça Alfons XII de Tortosa. També impulsar la construcció de la nova escola pública de Rosselló o de l'institut Tarragona, entre altres inversions.
Hi pot haver recursos per als mestres
No hi ha cap acord en matèria educativa, però durant les negociacions tant ERC com els Comuns s'han posat a disposició de "revisar" els acords per millorar l'acord amb la comunitat educativa. "Vull agrair-los la generositat", ha dit la consellera, que ha demanat fer "confiança" a la negociació entre el Departament d'Educació i els sindicats. "Si calen més recursos o explorar vies diferents, ERC i els Comuns s'han obert a modificar algun acord", ha afirmat.
Els Comuns prometen fiscalització
Els Comuns han avisat que fiscalitzaran el Govern sobre l'acord de pressupostos i revisaran el grau de compliment cada dos mesos. "És la mesa de seguiment que hem pactat", ha defensat Albiach. També s'ha ofert a "regular la intensitat" dels terminis d'inversió per a les partides pactades i creu que, amb aquest acord, l'executiu "no ha de tenir problemes econòmics" per resoldre les demandes del sector educatiu. Els Comuns registraran al Parlament una proposició de llei sobre la taxa Zucman, ja que és un dels punts que ha caigut d'aquesta segona negociació amb el Govern pels comptes. "Entenem que la política és pacte i per això som capaços d'arribar a acords amb el Govern; això va en paral·lel de la fiscalització", ha advertit. A parer seu, ja serveixen per tota la legislatura.