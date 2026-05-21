Esquerra fa equilibris per no xocar amb la proposta del seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, de liderar a tot l’Estat un espai de "confluència" entre formacions sobiranistes i espanyoles a l'esquerra del PSOE. Oriol López, secretari general adjunt d’ERC, s’ha mostrat segur que el partit i el diputat “trobaran la fórmula” per a continuar junts, ha descartat que vagi a deixar la formació i l’ha reconfirmat com a candidat dels republicans a Barcelona a les eleccions al Congrés. Però el dirigent ha limitat el front que proposa Rufian a aliances amb altres “forces sobiranistes” i a acords que permetin que gent d’altres sensibilitats o altres partits es presentin “al costat d’ERC i de Rufian”, però rebutjant coalicions amb altres forces.\r\n