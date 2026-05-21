21 de maig de 2026

Cerca Search | Newsletters Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

ARA MATEIX

Política

Dalmau anuncia una convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments la setmana vinent

  • El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, durant el ple

ARA A PORTADA

Publicat el 21 de maig de 2026 a les 10:15
Actualitzat el 21 de maig de 2026 a les 10:16

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha anunciat aquest dijous que el Govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d’ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Ho ha dit durant el debat de totalitat del Projecte de llei de l’ocupació pública catalana, en què el Parlament debat les esmenes a la totalitat presentades per Vox i la CUP. Dalmau ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat “essencial” per als ajuntaments, especialment als municipis petits. Segons ha explicat, es tracta de la primera oferta pública d’ocupació d’aquestes característiques des de la recuperació de la competència. Dalmau ha emmarcat l’anunci en la voluntat del Govern de reforçar l’administració pública i, en concret, el funcionament del món local. “Suplim amb aquesta convocatòria de 540 secretaris i interventors un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d’aquestes places per fer funcionar també el món local”, ha afirmat.

 

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar