El Parlament aprova endurir les multes pels grafits als trens per triplicar-ne l'import

El ple del Parlament ha aprovat aquest dimecres la llei per modificar el règim sancionador pels grafits als trens. La nova norma triplica els imports de les sancions que tipifica la llei, de manera que passen a ser d'una advertència o una multa de fins a 18.000 euros per a les lleus, d'una multa d'entre 18.001 i 90.000 euros per a les greus i d'una d'entre 90.001 i 900.000 euros per a les molt greus. La modificació del règim sancionador ha tirat endavant amb els vots a favor de tots els grups excepte els Comuns i la CUP. La llei també inclou, entre les infraccions, "destruir, deteriorar, alterar o modificar" qualsevol element del servei, "inclòs tot el material rodant", així com "la realització de pintades a la infraestructura ferroviària o al material rodant que comportin el seu deslluïment i que requereixin l'aturada total o parcial de forma que s'alteri el normal funcionament de la infraestructura". El text recull en l'exposició de motius que, segons les dades de Renfe, el cost de la neteja de pintades als trens va costar 11,6 milions d'euros el 2023, uns 32.000 euros diaris.\r\n