Junqueras no creu que Jovent Republicà tombi els pressupostos: «No em preocupa res»

El president d'ERC, Oriol Junqueras, no veu "probable" que Jovent Republicà trenqui amb la disciplina de vot en el debat de pressupostos al Parlament. "No em preocupa res", ha assegurat aquest dimecres el líder dels republicans, en una entrevista a Rac 1. Les joventuts del partit decideixen aquest mateix vespre en un consell nacional extraordinari si la diputada Mar Besses avala els comptes quan la cambra els sotmeti a votació. Si el Govern acaba actualitzant l'acord amb els de Jéssica Albiach, estaran garantits els vots del PSC, ERC i Comuns, que conformen la majoria absoluta de 68 diputats de l'hemicicle. Si Besses no hi donés suport, els pressupostos només comptarien amb 67 vots, un diputat per sota de la majoria absoluta. El Jovent Republicà ha convocat aquest consell nacional extraordinari per "analitzar la situació política actual", després del consell nacional d'ERC del dilluns. Tot i que la reunió de l'òrgan de la formació va implicar la llum verda a donar suport als comptes, no hi va tenir lloc una votació.\r\n