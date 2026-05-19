19 de maig de 2026

Jovent Republicà convoca un consell nacional per decidir si validen els pressupostos d'Illa

Publicat el 19 de maig de 2026 a les 19:48
Actualitzat el 19 de maig de 2026 a les 19:50

El Jovent Republicà ha convocat un consell nacional aquest dimecres a la tarda per debatre si han de votar a favor o en contra dels pressupostos de Salvador Illa, segons ha avançat Ser Catalunya. La diputada Mar Besses, integrada al grup d'ERC al Parlament, és decisiva perquè els comptes tirin endavant i hi ha mala maror dins de les joventuts republicanes per l'acord signat amb el PSC en un context de conflictivitat social i vagues de mestres. Ara fa quasi dos anys, Besses ja va posar en dubte el vot favorable a la investidura d'Illa, però finalment la va avalar. El PSC, ERC i els Comuns tenen 68 diputats, majoria absoluta per la mínima, i el vot de la diputada de Jovent Republicà pot ser decisiu.  

