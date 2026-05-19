«Obsessió» amb els diners i mala relació amb el pare: què argumenta la jutgessa per incriminar Jonathan Andic?

Les conclusions de la jutgessa són inequívoques: existia "mala relació" entre del fill amb el pare i, a banda, existeix un "possible mòbil econòmic" amb la creació d'una fundació per canalitzar l'herència del fundador de Mango. El fet que hi hagués un "estudi previ" del lloc dels fets també juga a la contra de Jonathan Andic, que hauria "creat les condicions el més discretes possibles" abans de la mort del pare. "Les lesions que es reflecteixen a l'autòpsia descarten pràcticament que la caiguda fos producte d'una caiguda o d'una relliscada", sosté la interlocutòria, que també assenyala que hi ha contradiccions entre les versions que ha anat donant l'hereu.
Jonathan Andic, constata la magistrada, tenia una "obsessió" amb els diners, i tenia capacitat per efectuar una "manipulació emocional" al pare per aconseguir els seus "objectius econòmics". "Havia verbalitzat en els seus escrits sentir odi, rancúnia, idees de mort, i culpabilitzava el pare de la seva situació", manté el text, que també assegura que podia buscar una "solució única" per "rebre l'herència en vida", o que la figura del pare "deixés d'existir de pensament o de vida". El pare, davant la petició d'herència en vida que sol·licitava el detingut, va acabar acceptant per mantenir la relació amb el seu fill. Una decisió que, segons apunta el jutge, ve propiciada pels consells de la seva psicòloga. Finalment, però, tenia intenció de canviar aquest testament.
Per intentar refer la relació amb el seu fill, després de notar un petit canvi en la seva actitud en reconèixer que no tenia una bona relació amb els amics, Isak Andic va acceptar anar-se'n d'excursió amb el seu fill tots dos sols. Va ser en aquella excursió quan es va produir l'incident que va acabar amb la mort del fundador de Mango. A més, aquests no són els únics indicis. La informació del telèfon mòbil que han obtingut els Mossos d'Esquadra en el marc de la investigació ha permès situar el fill en el lloc de l'incident pocs dies abans. En concret, d'acord amb les dades de la geolocalització de Jonathan, el fill del magnat tèxtil va recórrer les coves on es van produir els fets en diverses ocasions els dies previs.
Andic ha pagat la fiança en qüestió de minuts
El fill i presumpte autor de la mort d'Isak Andic ha arribat aquest dimarts a dependències judicials als volts de les 13 hores, escortat pels Mossos i emmanillat. El seu advocat, Cristóbal Martell, ja havia arribat prèviament als jutjats. Martell també ha estat l'advocat de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol i de l'exfutbolista blaugrana Dani Alves. Tot i que, en un inici la mort es va considerar un accident, ja des d'un bon començament, els Mossos van tenir oberta la via criminal.
Després de passar a disposició judicial als jutjats de Martorell, la Fiscalia ha sol·licitat que l'acusat entri a presó provisional amb una fiança d'un milió d'euros, una mesura que la jutgessa Teresa Yoldi ha confirmat unes hores més tard. En qüestió de minuts, però, Jonathan Andic ha pagat la fiança fixada, motiu pel qual no haurà d'entrar a presó a l'espera del judici.