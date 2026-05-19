El Gremi de Llibreters denuncia una vintena de pràctiques que «posen en perill» les llibreries

El Gremi de Llibreters ha llançat aquest dimarts de la campanya Combat la distopia, tria la llibreria, que busca combatre fins a una vintena de pràctiques que "les posen en perill". Més de 300 llibres s'han sumat al manifest, que té tres eixos principals: la denúncia de les compres públiques de biblioteques i administracions que deixen fora les llibreries; l'aplicació de descomptes il·legals que desvien la compra de llibres fora de les llibreries, i la venda directa que se salta les llibreries. "Us imagineu un país sense llibreries? Creiem que som a temps per a evitar aquest futur i combatre aquest escenari distòpic", ha assegurat Eric del Arco, president del Gremi de Llibreters. El manifest està disponible a la web trialallibreria.cat.