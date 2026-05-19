19 de maig de 2026

El Gremi de Llibreters denuncia una vintena de pràctiques que «posen en perill» les llibreries

  • Diverses persones miren llibres a la parada de la llibreria Gaudí de Reus

Publicat el 19 de maig de 2026 a les 16:01

El Gremi de Llibreters ha llançat aquest dimarts de la campanya Combat la distopia, tria la llibreria, que busca combatre fins a una vintena de pràctiques que "les posen en perill". Més de 300 llibres s'han sumat al manifest, que té tres eixos principals: la denúncia de les compres públiques de biblioteques i administracions que deixen fora les llibreries; l'aplicació de descomptes il·legals que desvien la compra de llibres fora de les llibreries, i la venda directa que se salta les llibreries. "Us imagineu un país sense llibreries? Creiem que som a temps per a evitar aquest futur i combatre aquest escenari distòpic", ha assegurat Eric del Arco, president del Gremi de Llibreters. El manifest està disponible a la web trialallibreria.cat.

