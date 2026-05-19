El sector de la població més afectat per la irrupció de la IA al mercat laboral, segons un estudi

La intel·ligència artificial (IA) no impactarà tots els treballadors per igual, sinó que hi ha un sector de la població més exposat als seus efectes. Així ho confirma l’informe Impacte de la IA generativa sobre el Mercat laboral: una anàlisi amb perspectiva de gènere i edat que ha presentat aquest dimarts la Cambra de Comerç de Barcelona.
Concretament, assenyala les dones d’entre 35 i 54 anys com les més afectades per irrupció de la intel·ligència artificial al mercat laboral. Sobretot, les que treballen en tasques administratives, comptables o de telemàrqueting, més exposades a la transformació o a l’automatització. Segons les conclusions de l’estudi, l’impacte que provocarà en el mercat de treball aquesta tecnologia serà més elevat entre les dones (30%) que els homes (23%) i afectarà de mitjana 1 de cada 4 ocupacions.
“L’impacte de la IA generativa en el mercat laboral no és neutre i les desigualtats es poden amplificar en el futur”, ha explicat la directora d’Anàlisi econòmica de la Cambra i directora de l'Observatori Dona, Empresa i Economia, Carme Poveda, durant la presentació de l’estudi aquest dimarts des de la seu de l’organisme a Barcelona. Segons ha detallat la Cambra, l’exposició elevada no mesura el risc de substitució directament sinó el potencial d’automatització, és a dir de substitució de tasques, i de complementarietat, és a dir, de combinació amb el treball humà.
Així doncs, els ocupats que poden estar més afectats són els de mitjana edat, especialment els d'entre 45 i 49 anys. Les dones tenen un percentatge més alt d'impacte en tots els grups d'edat, però la bretxa és especialment elevada entre la població de 35 a 54 anys, amb 1 de cada 4 dones amb exposició elevada a la IA enfront dels 1 de cada 10 homes.
Poveda ha assegurat que s’ha “d’evitar” que les treballadores del grup d’edat dels 35 als 54 anys surtin del mercat laboral "perquè els queda molta trajectòria” per endavant i, per això, ha reclamat treballar per la qualificació de competències en habilitats digitals, analítiques i relacionals, així com incorporar la perspectiva de gènere en polítiques d’ocupació. A més, ha remarcat la importància de “trencar amb la segregació de gènere des de la formació” i d’adaptar les polítiques actives “a la nova realitat”.
Homes i dones: dos impactes diferents de la IA a la feina
Segons l’anàlisi de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de l’ens cameral, els homes representen un 34% de l’ocupació que està menys afectada per aquesta transformació de la IA, amb més presència en llocs de treballs manuals i tècnics, enfront d’un 23% de les dones, que ocupen més feines administratives i de gestió. En aquest sentit, entre les 25 ocupacions més afectades per la IA, les dones ocupen més del 50% dels llocs de treball en 17. “Les dones estan més presents a les ocupacions més exposades a la IA i a més tenen més bretxa en competències digitals, la qual cosa limita la capacitat d’adaptar-se a la nova realitat del mercat”, ha avisat Poveda.
Un altre factor a tenir en compte és la importància d’aquestes feines pel global de l’ocupació femenina. Així doncs, l’informe revela que les quatre ocupacions que es veuen altament exposades a la IA -com ara llocs administratius sense atenció (73,9% del total són dones) i amb atenció al client (72,3%), assistents administratius (68,3%) i empleats comptables (60,6%)- donen feina a un 16,3% de les dones. En el cas dels homes, les ocupacions altament exposades són de caràcter tècnic i tecnològic -programadors informàtics, analistes de programari, agents comercials o especialistes en base de dades- i concentren el 7,2% de l’ocupació masculina total. A més, “tenen més fàcil la readaptació en un entorn d’IA” per la naturalesa de la feina, assenyala Poveda.
Les diferències per edat: els treballadors joves, més protegits
Pel que fa a les primeres etapes de la trajectòria laboral (15-24), l'estudi observa un risc menys elevat que en els de mitjana edat. Segons Poveda, la irrupció de la IA està obligant a "reconfigurar" els llocs de treball de les persones més júniors, que requeriran "més capacitat crítica, d'anàlisi i relacional", però tenen un avantatge comparatiu, ja que "arriben amb la motxilla de la IA més actualitzada" i estan "més habituats" a l'entorn digital. "Les empreses no substituiran aquests perfils, sinó que els exigiran tasques diferents", ha dit la directora de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra.
D’altra banda, l’estudi descarta que aquesta transformació tecnològica estigui “tenint impacte en el contractació global” en aquests moments a Catalunya, però sí que creu que hi podria haver “indicis d’afectació” en un algun grup concret d’exposició alta, en el qual s’han reduït les contractacions un 7,7% entre el 2023 i el 2025. En aquesta categoria es compten teleoperadors, empleats administratius, operadors de telemàrqueting i analistes, programadors i dissenyadors web i de multimèdia, assistents de direcció i administratius, telefonistes, recepcionistes o empleats d’agències de viatges i comptabilitat.
Durant el període analitzat, l’informe conclou que hi ha hagut un increment dels acomiadaments en els sectors de serveis avançats i intensius en coneixement com les activitats administratives (+513,5%), la informació i les comunicacions (+327,5%) i els serveis professionals (+139,9%). Tot i això, amb una economia en màxims d’ocupació s’ha pogut “absorbir “ aquests treballadors en altres empreses i que no s’hagi destruït llocs de treball, sinó al contrari, se n’hagin creat de nous.