Junqueras urgeix el Govern a aprofitar els pressupostos per resoldre la crisi educativa: «Ja no hi ha excusa»

ERC ha defugit condicionar l'acord pels pressupostos de la crisi educativa, però coincidint amb l'escenificació del pacte pels comptes ha enviat un missatge cap al Govern i més concretament cap al Departament d'Educació. El president del partit, Oriol Junqueras, ha assegurat que l'entesa pels pressupostos ha de servir perquè l'executiu "no tingui cap motiu ni cap excusa" per no satisfer les demandes dels sindicats. Així ho ha afirmat el líder republicà aquest dimarts en roda de premsa des de la seu de Calàbria després de fer-se la foto amb Salvador Illa.
Què canvia amb els comptes? Doncs al pacte entre el Govern i ERC apareix un pla de xoc de 500 milions d'euros destinat a les escoles, especialment a la millora d'edificis o a la climatització de les aules. Ara bé, segons ha dit Junqueras, aquesta dotació es podria adaptar per incloure les demandes salarials dels sindicats que, per ara, Educació s'ha negat a assumir. Aquesta modificació es podria fer a través d'esmenes al projecte de pressupostos en el seu tràmit parlamentari i, a parer del que ha expressat el dirigent republicà, el seu partit no s'hi oposaria.
Sobre condicionar els comptes a la resolució de la crisi, Junqueras ha dit que "no té sentit": "Sense el pressupost necessari no es podia arribar a un acord amb els sindicats", ha considerat el president republicà, reiterant que, amb els 500 milions ara afegits, la resolució del conflicte es podria encaminar per la part retributiva si el Govern s'hi posa bé. "Nosaltres posem els recursos, però l'acord s'ha de tancar entre el Govern i els sindicats", ha afegit Junqueras, que ha demanat respecte per les decisions que pregunin les parts implicades en la taula sectorial d'educació.
ERC no ha volgut condicionar els pressupostos a les reivindicacions dels mestres, que continuen amb vagues previstes fins a final de curs. L'acord, però, sí que preveu millores en educació. Hi ha un pla d'inversions en centres públics de 400 milions d'euros fins l'any 2030, un pla per climatitzar 100 equipaments per un valor de 100 milions d'euros en els dos pròxims cursos, destinar 50 milions d'euros al val escolar per a la compra de material, reforçar amb 19 milions d'euros el pla de biblioteques, reforçar les aules d'acollida amb un increment de 21 milions d'euros els dos pròxims anys, i també els centres d'educació especial amb un increment de 3,7 milions d'euros. No es preveuen, però, millores salarials com reclamen els mestres.
Ara bé, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha afirmat que la proposta que farà arribar als sindicats aquest dimecres a la mesa sectorial "s'emmarca perfectament" en l'acord assolit amb CCOO i UGT. Niubó ho ha dit en una compareixença al Parlament, en la qual ha demanat "distingir" què es pot fer ara i què s'haurà de continuar treballant en els cursos vinents. La consellera ha reiterat la seva mà estesa per dialogar amb els sindicats, però ha dit que això ha d'anar acompanyat de "realisme". En aquest sentit, ha expressat que volen arribar a acords amplis, però ha defensat que aquests han de ser "viables, amb base pressupostària, seguretat jurídica i que es puguin dur a terme".
Junqueras treu pit de l'acord pels pressupostos
Per altra banda, Junqueras ha celebrat que l'acord pressupostari serveix per respondre als "reptes quotidians" dels catalans però també per "avançar en el seu futur". "Volem totes les eines possibles, tots els recursos i totes les competències", ha dit el president d'ERC, afegint que la millor manera per aconseguir-ho ha estat vincular aquestes carpetes a l'aprovació dels comptes. Sobre l'acord pressupostari com a tal, el dirigent republicà ha destacat els recursos en educació -amb èmfasi en la climatització d'escoles-, en sanitat -amb un contracte específic per a salut mental, o en habitatge amb el foment de la rehabilitació d'edificis. També amb els 100 milions per a l'impuls del català, tal com ha avançat Nació.
En paral·lel, el president d'ERC ha recordat que l'acord pressupostari permet "consolidar" alguns dels compromisos adquirits en els últims mesos. Ha mencionat, com ha anat transcendit en els últims dies, avenços com la societat d'inversions, el projecte de Tren Orbital, la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca o els recursos pel desplegament de l'Agència Tributària de Catalunya. Aquest reforç de la Hisenda catalana està vinculat al traspàs de l'IRPF, que va caure com a condició dels comptes, però que els republicans encara es neguen a perdre i pensen introduir-lo a través d'esmenes al nou model de finançament, que hauria d'entrar a la tardor al Congrés.
Per últim, Junqueras s'ha pronunciat sobre cert enrenou en el consell nacional d'aquest dilluns al vespre que, per assentiment, va avalar els comptes. Va ser una reunió de prop de quatre hores en què una part dels presents van demanar una votació per aprovar l'acord pressupostari. El president d'ERC, però, ha dit que un debat d'aquesta tipologia no s'ha sotmès mai a votació i que els processos on la militància sí que té vot és als congressos per elegir càrrecs interns i a les conferències nacionals per decidir sobre les línies estratègiques del partit.