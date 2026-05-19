El Govern veu «marge» per sumar els Comuns a l'acord de pressupostos

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha dit que hi ha un acord tancat amb els Comuns pels pressupostos, però ha admès que cal "actualitzar-lo". "Hi ha possibilitat i marge d'actualització", ha dit, sobretot en matèria d'habitatge. "Soc optimista", ha afirmat. També ha afirmat que "es pot contemplar" fer arribar l'R-Aeroport als Vallesos. Pel que fa a la compra especulativa d'habitatge, que s'havia d'aprovar abans de l'estiu. "Els temps són ajustats", ha afirmat. La carpeta es troba al Parlament. En tot cas, Paneque ha dit que és important que les forces progressistes arribin a acords, en aquest cas pels pressupostos. "Celebrem haver arribat a aquest acord, que permet fer avançar Catalunya cap al futur", ha afirmat, i ha deslligat l'aprovació dels pressupostos de la voluntat d'acabar la legislatura, al marge de tenir o no tenir comptes en vigor. "Tenim un projecte per als pròxims deu anys", ha dit la portaveu.