19 de maig de 2026

Junts veu «sense autoestima» l'acord de pressupostos i acusa ERC de moure's per «interessos particulars»

  • Salvador Vergés, portaveu parlamentari de Junts -

Publicat el 19 de maig de 2026 a les 12:51

El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha assegurat aquest dimarts que l'acord de pressupostos entre el Govern i ERC és "sense autoestima" i ha acusat els republicans de moure's per "interessos particulars". En una roda de premsa al Parlament, Vergés ha sostingut que el pacte segellat aquest dimarts a primera hora du estabilitat al Govern de Salvador Illa, "però a costa de la inestabilitat del país". A parer seu, no aborda les principals problemàtiques del país. També ha carregat contra l'estratègia negociadora d'ERC, que ha acusat de "no fer primar les seves condicions" durant les converses i cedir a les "concessions" del PSC, "sempre que hi hagués el vistiplau del PSOE".

